מבזקים נוספים
סקר עדכני: איזנקוט מזנק ל-26 מנדטים אך הגוש שלו לא משיג את ה-61
מפלגת 'ישר' ממשיכה לזנק ומגיעה ל-26 מנדטים • הליכוד עולה ל-23, 'ביחד' מתחזקת ל-13 | ש"ס עם 7 מנדטים, יהדות התורה יציבה עם 8 (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
רוכב אופניים חשמליים נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בביתר עילית
גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב בעת שרכב על אופניים חשמליים ברחוב כנסת יחזקאל בביתר עילית. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם.קובי רוזן
"אתה מקור של השראה" | המפגש המרגש בין הרב הראשי לגדי איזנקוט
הרב הראשי נפגש עם יו"ר 'ישר' בחנוכת חדר הנצחה לחללי צה"ל • איזנקוט הגיע עם כיפה למעמד המרגש | הרגע שריגש (חרדים)ישי כהן
גל חום כבד לקראת סוף השבוע: עומסי חום קיצוניים ברוב הארץ | התחזית המלאה
תחול עלייה קלה בטמפרטורות עם הכבדה ניכרת בעומסי החום ברוב האזורים | השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה אדומה |המגמה תימשך גם מחר עם עומסי חום קיצוניים, ולקראת שבת קודש צפויה הקלה קלה בלבד (בארץ)כיכר השבת
טרגדיה באשדוד: נער בן 17 נפטר לאחר שחש ברע במפגש עם חברים
הנער הגיע למפגש בבית חברים ובשלב מסוים התמוטט • פונה במצב אנוש לבית החולים אסותא | המשטרה פתחה בחקירה (חרדים)קובי רוזן
טראמפ מכריז על מלחמה כלכלית נגד איראן: "זו תהיה לוחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים"
בצעד דרמטי שהוגדר כ-"D-Day כלכלי", הכריז נשיא ארה"ב טראמפ על מהלך בידוד ומלחמה כלכלית נגד איראן | טראמפ הזהיר בחריפות כי כל מדינה, עסק או מוסד פיננסי שיספקו "חבל הצלה" או סיוע למשטר - יתמודדו עם השלכות כבדות עצומות | הנשיא הצהיר פעם נוספת "איראן לא יהיה נשק גרעיני לצמיתות" (מדיני)יוסי נכטיגל
גבר כבן 50 נמצא מת בחוף הפארק הלאומי באשקלון
גבר כבן 50 אותר הערב (19:30) מת בסמוך לחוף הפארק הלאומי באשקלון, לאחר שדווח כנעדר. צוותי מד"א ערכו חיפושים שנמשכו שעות ממושכות. חובשים ופרמדיקים ביצעו בדיקות רפואיות ונאלצו לקבוע את מותו במקום.קובי רוזן
דרמת ענק: אחרי שנושלו מכל תאריהם - הארי ומייגן חוזרים לממלכה | זו הסיבה
הארי ומייגן, בנו וכלתו של המלך צארלס השלישי הודיעו כי בכוונתם לשוב ולהתגורר בבריטניה לאחר שש שנות גלות ארוכות ומורכבות | זו הסיבה המסתמנת לצעד המפתיע, לאחר שהשניים נושלו מכל תארי הכבוד בהם החזיקו (בעולם)ישראל גראדווהל