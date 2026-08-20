נהג ברכב גנוב ניסה לדרוס שוטר באריאל - נפגע מירי

מבזקים נוספים
תאונת דרכים ביבנאל: אישה במצב בינוני ונפגע נוסף במצב קל
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה הבוקר (09:21) ביבנאל. צוותי מד"א מפנים למרכז הרפואי פוריה אישה כבת 30 במצב בינוני עם חבלה בבטן, ונפגע נוסף במצב קל.קובי רוזן
רבי נחמן על פרשת כי תצא: למה אם יצאת למלחמה נגד היצר כבר ניצחת
הקרב האמיתי מתנהל בתוך הלב, שם המאבק הגדול, ואם יש לך רצון חזק לצאת למלחמה נגד יצרך, אתה גם תשיג את התוצאה המבוקשת | מאמר לפרשת השבוע - פרשת כי תצא (חסידים)ורד שאלתיאל
מרוץ נגד הזמן: אוח נלכד ברשת על גג במושב ונקלע למצוקה • צפו בחילוץ
אוח מצויץ נלכד ברשת יונים על גג ביישוב הושעיה שבצפון • לוחמי האש פעלו במהירות לשחרורו מהרשת - בשל הסכנה הגדולה בה הוא היה מצוי | הועבר לטיפול רפואי ברט"ג (בארץ)דניאל הרץ
היצור הארסי שפולש לחופים: אלפי מתרחצים נצרבו
הוא נראה כמו מדוזה, אבל הוא משהו אחר לגמרי והזרועות שלו עלולות להגיע לאורך של עשרות מטרים (חדשות בעולם)דני שפיץ
טראמפ הכריז על מלחמה כלכלית נגד איראן, שלעגו לו: "רק הסחת דעת מהמשבר שלו - הוא שוב יובס"
הנשיא האמריקני הכריז על מבצע בידוד כלכלי מוחלט נגד איראן, וכן הציב איום בסנקציות משניות על כל מדינה שתסייע לטהראן | שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הגיב בזלזול לדברי הנשיא ואמר: "זו רק הסחת דעת מהמשבר הגדול שיש באמריקה" (בעולם)יוסי נכטיגל
"אבא שבשמיים, תודה שנתת לי לעמוד פה" | חתונת הנס של שורד השבי אליה כהן
505 ימים בשבי חמאס ותופת המיגונית התנקזו לרגע אחד של נס: שורד השבי אליה כהן וזיו עבוד נישאו. רגע לפני ששברו את הכוס, אליה עצר את החופה כדי להודות לבורא עולם ולקרוא יחד עם מאות מוזמנים "שמע ישראל" | צפו (בארץ)כיכר השבת
גלעד ארדן: "מי שטוען שאני אנטי-חרדי הוא שקרן; לימוד התורה לא סותר שירות" | צפו
ארדן דוחה את הטענות שהפך ל'אנטי חרדי', מצהיר כי אינו פוסל את המפלגות החרדיות בממשלה עתידית, בתנאי שיקבלו את עקרונות היסוד של המדינה | צפו (פוליטי)ישי כהן
פוענח רצח כפול ברמת הגולן - כתב אישום נגד חוליית חיסול
משטרת ישראל פיענחה את הרצח הכפול שאירע לפני כחודשיים ביישוב בוקעאתא שברמת הגולן. בירי לעבר רכב נהרגו מרואן אבו שאהין בן 52 תושב המקום וסעאדה סעאדה בן 56 תושב חורפיש. החקירה גילתה כי חוליית חיסול של ארגון פשע מהצפון התארגנה מראש לביצוע הרצח - יום לפני הרצח שכרו צימר בבוקעאתא והגיעו עם שני רכבים שרכשו ממגרש מכוניות בעוספיא. החשוד המרכזי נעצר בנסיבות דרמטיות: בלשי הימ"ר איתרו אותו בירכא לאחר שביצע ירי לעבר עובד בבית עסק ופצע אותו באורח קשה. הבלשים חתרו למגע ועצרו אותו כשהוא חמוש באקדח. היום תוגש כתבי אישום נגד שלושת הנאשמים ברצח הכפול (תושבי סאג'ור, סמיע וקרית שמונה) ונגד החשוד בן ה-19 גם על ניסיון הרצח בירכא.קובי רוזן