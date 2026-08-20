תאונת דרכים ביבנאל: אישה במצב בינוני ונפגע נוסף במצב קל

הקרב האמיתי מתנהל בתוך הלב, שם המאבק הגדול, ואם יש לך רצון חזק לצאת למלחמה נגד יצרך, אתה גם תשיג את התוצאה המבוקשת | מאמר לפרשת השבוע - פרשת כי תצא (חסידים)

ורד שאלתיאל