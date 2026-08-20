תאונת דרכים ביבנאל: אישה במצב בינוני ונפגע נוסף במצב קל

מבזקים נוספים
באוסטרליה חשפו: כך חברה בבעלות ישראלית שדדה מיליונים מאלפי קורבנות
תחקיר חושף רשת הונאות השקעות בינלאומית שמקורה בתל אביב • פיתתה אלפי קורבנות באוסטרליה באמצעות כתבות מזויפות והבטחות כזב | זה הישראלי שעומד במרכז החקירה (בעולם)בני סולומון
"הרב אלישיב נמצא פה"; הגר"י זילברשטיין פרץ בבכי בהלוויית גיסתו ע"ה | צפו בתיעוד
המונים ליוו אתמול (רביעי) למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת שרה רחל ישראלזון ע"ה, בתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל | גיסה, הגר"י זילברשטיין, חשף בהספד מרגש מה אמר לו חמיו זצ"ל כשהגיע לבקר בעיר, ופרץ בבכי: "עכשיו הוא איתה בשמיים" | צפו (חרדים)חיים רוזנבוים
כמו גונבי רכבים: תייר תמים עבר שוד נמלים מפתיע
תייר השאיר את החולצה הרטובה לייבוש בווייטנאם והלך לישון. בבוקר גילה נחיל של נמלים שחורות שקפצו לקחת משהו מאד ספציפי (חדשות בעולם)דני שפיץ
תיעוד מהאוויר: כך תפסו לוחמי מג"ב חשוד שהסליק אקדח בפזורה הבדואית
לוחמי המשמר הלאומי הדרומי הפעילו רחפן וזיהו חשוד בן 18 שהסליק אקדח גלוק • הנשק נמצא עטוף בנייר בשטח פתוח | בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד מהפזורה (משטרה)קובי רוזן
רבי נחמן על פרשת כי תצא: למה אם יצאת למלחמה נגד היצר כבר ניצחת
הקרב האמיתי מתנהל בתוך הלב, שם המאבק הגדול, ואם יש לך רצון חזק לצאת למלחמה נגד יצרך, אתה גם תשיג את התוצאה המבוקשת | מאמר לפרשת השבוע - פרשת כי תצא (חסידים)ורד שאלתיאל
מרוץ נגד הזמן: אוח נלכד ברשת על גג במושב ונקלע למצוקה • צפו בחילוץ
אוח מצויץ נלכד ברשת יונים על גג ביישוב הושעיה שבצפון • לוחמי האש פעלו במהירות לשחרורו מהרשת - בשל הסכנה הגדולה בה הוא היה מצוי | הועבר לטיפול רפואי ברט"ג (בארץ)דניאל הרץ
היצור הארסי שפולש לחופים: אלפי מתרחצים נצרבו
הוא נראה כמו מדוזה, אבל הוא משהו אחר לגמרי והזרועות שלו עלולות להגיע לאורך של עשרות מטרים (חדשות בעולם)דני שפיץ
טראמפ הכריז על מלחמה כלכלית נגד איראן, שלעגו לו: "רק הסחת דעת מהמשבר שלו - הוא שוב יובס"
הנשיא האמריקני הכריז על מבצע בידוד כלכלי מוחלט נגד איראן, וכן הציב איום בסנקציות משניות על כל מדינה שתסייע לטהראן | שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הגיב בזלזול לדברי הנשיא ואמר: "זו רק הסחת דעת מהמשבר הגדול שיש באמריקה" (בעולם)יוסי נכטיגל