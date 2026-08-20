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הסכם דיפלומטי

פטור הדדי מוויזות: זו המדינה האטרקטיבית לטיולים שמתקרבת לישראל

שר החוץ גדעון סער הודיע על הסכם פטור הדדי מאשרות עם קולומביה • ההסכם ייכנס לתוקף בעוד מספר ימים, ב-1 בספטמבר | צעד דיפלומטי משמעותי בין המדינות (חדשות בעולם)

4תגובות
קאלי, קולומביה (צילום: שאטרסטוק)

שר החוץ הודיע היום (חמישי) על הסכם דיפלומטי משמעותי בין ישראל לקולומביה: החל מה-1 בספטמבר הקרוב, אזרחי שתי המדינות יהיו פטורים מחובת הוצאת אשרות כניסה (ויזות) לביקורים הדדיים.

ההודעה הרשמית פורסמה על ידי משרד החוץ הישראלי, ועל פיה, ההסכם הושג בעקבות שיחות בין שר החוץ סער לבין מקבילו הקולומביאני, שר החוץ אומר בלה אסקובר.

ההסכם מהווה צעד נוסף בהידוק הקשרים בין שתי המדינות, לאחר סדרה של מהלכים דיפלומטיים משמעותיים בחודשים האחרונים.

הקשר ההיסטורי עם קולומביה

ההסכם מגיע על רקע חיזוק משמעותי ביחסים בין ישראל לקולומביה. רק לפני מספר חודשים, הכירה קולומביה בריבונות ישראל על רמת הגולן, צעד היסטורי שהפך אותה למדינה השנייה בעולם - אחרי ארצות הברית - שמכירה בריבונות הישראלית על הרמה האסטרטגית.

שר החוץ סער ביקר בקולומביה ונפגש עם נשיא המדינה אבלרדו דה לה אספרייה, שם הציג את החשיבות הביטחונית של רמת הגולן לישראל. הנשיא הקולומביאני, שנחשב למנהיג אמיץ, הסכים להכיר בריבונות הישראלית למרות לחצים מצד מדינות ערביות.

סיוע ישראלי בעת משבר

היחסים החמים בין המדינות באו לידי ביטוי גם בסיוע ההומניטרי שישראל העניקה לקולומביה בעקבות רעידת האדמה הקשה שפקדה את המדינה בעוצמה של 7.4 במגניטודה. ישראל שלחה משלחת חילוץ משמעותית של פיקוד העורף, שהייתה המשלחת הגדולה ביותר מבין כל המדינות שהגיעו לסייע.

המשלחת הישראלית פעלה בעיר קאלי, העיר השלישית בגודלה בקולומביה, ועבדה בשלושה מתוך חמשת אתרי ההרס הגדולים ביותר. הניסיון שצברה המשלחת ברעידת האדמה בוונצואלה שבועות ספורים קודם לכן תרם למאמצי החילוץ המוצלחים.

(צילום: דובר צה"ל)

משמעות ההסכם לאזרחים

ההסכם החדש יאפשר לישראלים לבקר בקולומביה ללא צורך בהוצאת אשרת כניסה מראש, וכך גם לקולומביאנים המעוניינים לבקר בישראל. המהלך צפוי להקל משמעותית על תיירים ואנשי עסקים משתי המדינות, ולחזק את הקשרים הכלכליים והתרבותיים.

יצוין כי בשנים האחרונות ישראל חתמה על מספר הסכמי פטור מוויזות עם מדינות שונות, כאשר ההסכם המשמעותי ביותר היה עם ארצות הברית. אולם ההסכם עם קולומביה בולט בזכות ההקשר הדיפלומטי הרחב יותר של חיזוק היחסים בין המדינות.

משרד החוץ ציין כי ההסכם יכנס לתוקף רשמית ב-1 בספטמבר 2026, ומאותו מועד יוכלו אזרחי שתי המדינות ליהנות מהפטור ההדדי מאשרות הכניסה.
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4 תגובות

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2
המדינה הכי אטרקטיביט לטיולים , היא ארצינו הקדושה , ארץ ישראל.
רפי
היא אטרקטיבית לגור בה..
אה
1
מי רוצה לנסוע לקולומביה? מדינת עולם שלישית , חוטפים שם אנשים ובמיוחד תיירים. מדינה מוכת שחיתות וכנופיות סמים
דבי
כל מילה....
123

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