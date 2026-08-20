מבזקים נוספים
יותר מ־10,000 טיסות: כרטיס הטיסה שכמעט רושש חברת תעופה
הוא שילם מאות אלפי דולרים על עסקה שנשמעה בלתי אפשרית ואז החל להשתמש בה בקצב שאיש לא ציפה לו (חדשות בעולם)דני שפיץ
קטסטרופה בנתב"ג: הוכרז "אירוע משברי" והוקפאו הליכי הצ'ק-אין
כאוס בנתב"ג: הצ'ק אין לטיסות היוצאות נעצר בגלל עומס חריג שנוצר, תורי ענק במקום - נכון לעכשיו, אין צפי לחזרה לפעילות סדירה | שרת התחבורה רגב שוהה בחופשה במרוקו (חדשות תעופה)איציק אברהם
צפו: 16 פלסטינים שנתפסו נשלפים בזה אחר זה מהמחבוא הצר והמחניק
במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מג״ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים במעבר מזמוריה, נעצרה משאית נגררת שבה הוסתרו 16 שוהים בלתי חוקיים בתוך דופן כפולה. המעצר התבצע בעקבות הכוונה מודיעינית ממוקדת של משרד החקירות והמודיעין. נהג המשאית, תושב מזרח ירושלים, נעצר יחד עם כלל הנוסעים והועבר לחקירהקובי אטינגר
האגרת הדרמטית של הגר"מ מאיה לראש"ל הגר"י יוסף: "יאות להנחות ולהדריך את מורשתו של מרן זצ"ל"
יו"ר ש"ס אריה דרעי עלה למעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגיש לראש"ל מכתב אישי מזקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה: "ברא כרעיה דאבוה אשר יאות להנחות ולהדריך את מורשתו והנהגתו של מרן רבינו זיע"א בקרב נציגי התנועה את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון" (חרדים)ישי כהן
טרגדיה: אישה מהדרום בהריון מתקדם נפטרה - העובר חולץ ללא רוח חיים
אישה בשנות הארבעים פנתה לסורוקה בשבוע ה-34 להריונה השביעי • העובר חולץ ללא רוח חיים והיא נפטרה למחרת | משרד הבריאות בודק את המקרה (בארץ)קובי אטינגר
45.5 קמ"ש אל הקיר: הרובוט המהיר בהיסטוריה איבד שליטה
הרובוט הסיני שבר את שיא המהירות העולמי ב-45.5 קמ"ש, אך הניסוי ההיסטורי הסתיים בהתרסקות מטורפת מול המצלמות (חדשות בעולם)דני שפיץ
טורקיה מזהירה את ישראל: נמשיך לתמוך בסוריה ולפתח את הצבא שלה
משרד ההגנה בטורקיה מגיב לתקיפה הישראלית בסוריה • "נמשיך במאמצינו להגן על ריבונות סוריה ולפתח את יכולותיה הצבאיות" | ההסלמה בין ירושלים לאנקרה הולכת ומתחממת (בעולם)בני סולומון
איזנקוט באולטימטום לסמוטריץ׳: הסר את הסרטון עד 16:00
מפלגת ישר! פנתה ליו"ר ועדת הבחירות בטענה לשימוש אסור בילדים; במפלגה טענו כי הסרטון ראוי גם לסימון AI (משפט)משה כהן