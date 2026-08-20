דרמה רפואית התרחשה היום (חמישי) ברחוב חיל האוויר בירושלים, כאשר נהג משאית בן 67 איבד את הכרתו בסמוך לרכבו. צוותי החירום של איחוד הצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה מצילות חיים, ובחסדי שמים הצליחו להחזיר את ליבו לפעום לאחר מתן שלושה שוקים חשמליים.

על פי הדיווח שהתקבל במוקד איחוד הצלה, הנהג התמוטט באופן פתאומי בעת ששהה ליד המשאית בה הוא עובד. עוברי אורח שהבחינו במצוקה הרפואית הזעיקו מיד את כוחות ההצלה, והצוותים הגיעו במהירות לזירה.

ד"ר ישי בן ארי, רופא מתנדב באיחוד הצלה, יחד עם יוני רוזנפלד פרמדיק באיחוד הצלה והחובשים איתמר חזן ושמעון אביטבול, תיארו את הרגעים הקשים: "מדובר בנהג משאית שאיבד את ההכרה בסמוך למשאית איתה הוא עובד. ביצענו בו פעולות החייאה בזירה תוך מתן 3 שוקים חשמליים מדפיברילטור-מפעם".

פעולות ההחייאה המתקדמות שביצעו הצוותים הרפואיים הניבו תוצאות מוצלחות. "לאחר שלמרבה הנס שב לבו לפעום הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית חולים במצב קשה ויציב", הוסיפו המתנדבים.

האירוע מצטרף לשורה של מקרי חירום רפואיים שהתרחשו בימים האחרונים בירושלים ובאזור המרכז. רק לפני מספר ימים התמוטט גבר חרדי כבן 70 ברחוב נתן שטראוס בירושלים, ובמקרה נוסף איבד ילד בן 8 את הכרתו בפתאומיות בביתו בפסגת זאב. בשני המקרים הצליחו צוותי החירום להחזיר את הנפגעים לחיים.

מקרים אלו מדגישים את החשיבות הקריטית של זמינות מהירה של צוותי החירום ושל ידע בסיסי בפעולות החייאה בקרב הציבור הרחב. השימוש במפעם חשמלי (דפיברילטור) בדקות הראשונות לאחר התמוטטות עשוי להיות ההבדל בין חיים למוות.