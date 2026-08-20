לשכת ראש הממשלה מסרה הבוקר (חמישי) הבהרה חדה בעקבות דיווחים שהתפרסמו בתקשורת: "בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה".

ההודעה מגיעה על רקע פרסומים שונים בתקשורת הבינלאומית והישראלית, שטענו כי ישראל שוקלת או אף אישרה כניסת כוח בינלאומי לרצועה במסגרת הסדרי היום שלאחר המלחמה. לשכת ראש הממשלה ביקשה להבהיר כי מדובר בדיווחים שגויים.

תנאי ישראל לשיקום הרצועה

בהמשך ההודעה הבהירה לשכת ראש הממשלה את עמדת ישראל בנוגע לעתיד רצועת עזה: "ישראל הבהירה שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של החמאס מנשקו".

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עמדה זו משקפת את המדיניות הישראלית המתמשכת מאז תחילת המלחמה, לפיה כל הסדר עתידי ברצועת עזה מותנה בפירוק מוחלט של יכולות החמאס הצבאיות. ישראל חוששת כי כניסת גורמים בינלאומיים לפני השלמת המשימה הצבאית עלולה לאפשר לחמאס להתחמש מחדש.

פעילות צה"ל ברצועה נמשכת

ההבהרה המדינית מגיעה בעוד צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת ברצועת עזה. בימים האחרונים תקף צה"ל מטה משטרת חמאס בעיר עזה, במהלכה חוסלו שמונה קצינים בכירים במנגנון המשטרה של החמאס, בהם מפקד משטרת מחוז עזה בפועל ומפקדה משטרתית.

במקביל, כוחות החטיבה הדרומית ויחידת יהל"ם אטמו שני תוואים תת-קרקעיים של החמאס באורך כולל של יותר משני קילומטרים, כחלק מהמאמץ לנטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועה.

הפעילות הצבאית המתמשכת מדגישה את העמדה הישראלית לפיה המלחמה טרם הסתיימה, וכל דיון על עתיד הרצועה מותנה בהשגת היעדים הצבאיים המלאים.