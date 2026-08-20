15 חודשים בלבד לאחר שהצהיר כי לא ישוב לעולם להתגורר בבריטניה אחרי המשבר עם המשפחה, הארי ומייגן חוזרים להתגורר בממלכה | ב'ניו יורק טיימס' ניסו לנתח את המהלך הדרמטי של בני הזוג המלכותיים לשעבר, בזמן שהיחסים ביניהם לנתיני הממלכה קשים מתמיד (חדשות)

ישראל גראדווהל