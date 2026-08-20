מבזקים נוספים
שר החוץ היהודי נגד מדינת היהודים - ומאיים על ישראל בסנקציות | זו הסיבה לזעם הבריטי
שר החוץ הבריטי מיליבנד הודיע כי הוא מזמן את השגריר הישראלי | בהודעה שפורסמה איים משרד החוץ הבריטי להטיל סנקציות חדשות נגד ישראל | זו ההודעה לכעס הבריטי (בעולם)כיכר השבת
נער בן 16 נפצע קשה בתאונת קורקינט חשמלי בגיאה
נער בן 16 נפצע היום (17:26) בתאונת קורקינט חשמלי בגיאה. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים ברזילי במצב קשה עם חבלת ראש.קובי רוזן
בג"ץ פוסל את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל
בית המשפט העליון פסל את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל. בפסיקה נקבע כי "ההחלטה התקבלה על יסוד שיקול זר ופסול".כיכר השבת
במעמד הסיום הגדול; האדמו"ר פרץ בבכי לרפואת נכדו היניק
מאות חסידי מודז'יץ התכנסו בבית המדרש הגדול בבני ברק למעמד סיום מסכת ראש השנה במסגרת תקנת האדמו"ר • במהלך 'ההדרן' פרץ האדמו"ר בבכי לרפואת נכדו היניק, ובהמשך חילק יין ל'לחיים' ובירך לשנה טובה • בן האדמו"ר כובד בהתחלת מסכת יומא (חסידים)חיים רוזנבוים
הדרמה נקלטה במצלמה: רוני קורס באמצע התפילה - הכונן שהיה פה במקרה מבצע החייאה
בתיעוד יוצא דופן שמתפרסם היום נראה הרגע בו המתפלל רוני נקש קורס באמצע בית הכנסת לאחר שעבר דום לב | בתיעוד ניתן לראות את הרגע בו כונן איחוד הצלה שהיה במקום פותח בהחייאה מאומצת על רוני | ויש סוף טוב לסיפור, ב"ה (חדשות)כיכר השבת
הצעד הדרמטי של הארי ומייגן - וההערכות: זה מה שעומד מאחורי ההחלטה
15 חודשים בלבד לאחר שהצהיר כי לא ישוב לעולם להתגורר בבריטניה אחרי המשבר עם המשפחה, הארי ומייגן חוזרים להתגורר בממלכה | ב'ניו יורק טיימס' ניסו לנתח את המהלך הדרמטי של בני הזוג המלכותיים לשעבר, בזמן שהיחסים ביניהם לנתיני הממלכה קשים מתמיד (חדשות)ישראל גראדווהל