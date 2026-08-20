במעמד הסיום הגדול; האדמו"ר פרץ בבכי לרפואת נכדו היניק

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פגישת דרעי והראש"ל שהכריעה את ההנהגה הספרדית והפיצול ב'יהדות התורה' | אולפן 'ליל שישי'
ממכתב הנהגת מורשת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל והפגישה הדרמטית של דרעי בבית הראש"ל הגר"י יוסף, דרך איומי הפיצול הלוהטים ביהדות התורה והתרעומת הגוברת ברחוב החרדי על ההנהגה, ועד לסערת המתפקדים בפריימריז בליכוד והקרב המתוח של מוטי בבצ'יק מול ראש הממשלה • חברי פאנל 'אולפן ליל שישי' בניתוח מקיף ומאחורי הקלעים של השבוע הסוער במערכת הפוליטית (TV)אולפן ליל שישי
שר החוץ היהודי נגד מדינת היהודים - ומאיים על ישראל בסנקציות | זו הסיבה לזעם הבריטי
שר החוץ הבריטי מיליבנד הודיע כי הוא מזמן את השגריר הישראלי | בהודעה שפורסמה איים משרד החוץ הבריטי להטיל סנקציות חדשות נגד ישראל | זו ההודעה לכעס הבריטי (בעולם)כיכר השבת
נער בן 16 נפצע קשה בתאונת קורקינט חשמלי בגיאה
נער בן 16 נפצע היום (17:26) בתאונת קורקינט חשמלי בגיאה. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים ברזילי במצב קשה עם חבלת ראש.קובי רוזן
בג"ץ פוסל את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל
בית המשפט העליון פסל את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל. בפסיקה נקבע כי "ההחלטה התקבלה על יסוד שיקול זר ופסול".כיכר השבת
הדרמה נקלטה במצלמה: רוני קורס באמצע התפילה - הכונן שהיה פה במקרה מבצע החייאה
בתיעוד יוצא דופן שמתפרסם היום נראה הרגע בו המתפלל רוני נקש קורס באמצע בית הכנסת לאחר שעבר דום לב | בתיעוד ניתן לראות את הרגע בו כונן איחוד הצלה שהיה במקום פותח בהחייאה מאומצת על רוני | ויש סוף טוב לסיפור, ב"ה (חדשות)כיכר השבת
בבית מדרשו של בעל ההילולא; כך ציין האדמו"ר משומרי אמונים את הילולת זקינו
האדמו"ר משומרי אמונים ערך השבוע את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקינו האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' זצ"ל | תחילה עבר האדמו"ר לפני התיבה לתפילת ערבית, לאחר מכן ערך את השולחן בהיכל בית מדרשו של בעל ההילולא אשר השנה ציינו 14 שנים להסתלקותו | למחרת פקד את קברו הק', במרומי 'הר הזיתים' שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)חיים רוזנבוים
הצעד הדרמטי של הארי ומייגן - וההערכות: זה מה שעומד מאחורי ההחלטה
15 חודשים בלבד לאחר שהצהיר כי לא ישוב לעולם להתגורר בבריטניה אחרי המשבר עם המשפחה, הארי ומייגן חוזרים להתגורר בממלכה | ב'ניו יורק טיימס' ניסו לנתח את המהלך הדרמטי של בני הזוג המלכותיים לשעבר, בזמן שהיחסים ביניהם לנתיני הממלכה קשים מתמיד (חדשות)ישראל גראדווהל