במעמד הסיום הגדול; האדמו"ר פרץ בבכי לרפואת נכדו היניק

האדמו"ר משומרי אמונים ערך השבוע את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקינו האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' זצ"ל | תחילה עבר האדמו"ר לפני התיבה לתפילת ערבית, לאחר מכן ערך את השולחן בהיכל בית מדרשו של בעל ההילולא אשר השנה ציינו 14 שנים להסתלקותו | למחרת פקד את קברו הק', במרומי 'הר הזיתים' שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)

חיים רוזנבוים