50 אלף התכנסו הלילה בכותל: מעמד הסליחות השני עם שורדי השבי

שר האוצר סקוט בסנט הבהיר כי מטרת הצעדים הכלכליים נגד איראן היא להפיל את משטר האייתוללות • "זה אגרוף כפול - מצור והסנקציות הקשות ביותר בהיסטוריה" | טראמפ מכריז על D-Day כלכלי (בעולם)

יוסי נכטיגל