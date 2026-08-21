"נמוטט את המשטר": שר האוצר האמריקאי מגלה את המטרה האמיתית

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט חשף אמש (חמישי) את המטרה האמיתית של הצעדים הכלכליים הדרמטיים שממשל טראמפ מתכנן להטיל על איראן בימים הקרובים: הפלת משטר האייתוללות. בריאיון לרשת CNBC הבהיר בסנט: "זה אגרוף כפול. יש לנו את המצור, ועומדות להיות לנו הסנקציות הקשות ביותר בהיסטוריה. אנחנו עומדים למוטט את המשטר הזה".

ההצהרה מגיעה שעות ספורות לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הכריז בלילה שעבר על "D-Day כלכלי" נגד איראן - מונח המציין את יום הפלישה לחופי נורמנדי במלחמת העולם השנייה. טראמפ איים כי כל מדינה שתמשיך לסחור עם איראן "תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות אדירות".

בסנט פירט בריאיון כי הסנקציות החדשות, שיוכרזו במסיבת עיתונאים ביום שני הקרוב, יכללו עונשים כלכליים חריפים על מדינות שימשיכו בסחר עם טהראן. "הגיע הזמן שבעלות בריתנו ושאר העולם יקבלו החלטה", אמר. "אתן או איתנו או נגדנו. אם תתעקשו לעשות עסקים - בין אם זה להעביר כספים, לקנות את הנפט שלהם או לבצע העברות בין ספינות בים - משרד האוצר האמריקני והממשל האמריקני יפעילו את כל עוצמתם וכוחם כדי לאכוף זאת נגדכם".

השאלה הסינית

כשנשאל אם גם סין תיענש במידה ותמשיך לרכוש נפט מאיראן - צעד שעלול לפתוח מלחמת סחר מחודשת מול בייג'ינג לאחר ההסכם שהושג לאחרונה - בסנט סירב להשיב ישירות. "קחו בחשבון שהסינים מקבלים 50% מהאנרגיה שלהם מהמפרץ", אמר. "אז זה יעשה להם שירות גדול לשתף פעולה". ברקע, יש לציין, סין מנהלת ברית הדוקה מול איראן, ולאחרונה אף דווח על כוונתה לשלוח לה ציוד צבאי.

אולם לפי דיווח שפורסם החודש ב"וול סטריט ג'ורנל", איראן כבר עוברת ל"כלכלת הישרדות" - היא מקציבה מוצרים שנמצאים במחסור, מגבילה את הגישה למטבע חוץ, מקצצת בהשקעות ומעבירה חלק גדול יותר מהנטל אל משקי הבית. העיתון האמריקאי הזהיר כי האסטרטגיה החדשה של ממשל טראמפ "מושתתת על הנחה מסוכנת שאיראן תישבר לפני שוושינגטון תישבר" - בעוד מחירי הנפט נותרים גבוהים לקראת בחירות האמצע בנובמבר.

גורמים במדינות מתווכות הזהירו, לפי הדיווח, כי איראן חיה תחת סנקציות במשך שנים, וההימור שטהראן תתפשר בגלל לחץ כלכלי בסבירות גבוהה לא יניב תוצאות. במקום זאת, כך הם טוענים, איראן צפויה רק להסלים את התקפותיה כדי להעלות את המחיר עבור וושינגטון ובעלות בריתה.