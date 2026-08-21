במהלך הפעילות: מחבל ניסה לדקור חייל בג'נין - וחוסל במקום

מבזקים נוספים
שיטפונות קשים ב-770: התמימים פינו את הספרים במהירות והמשיכו ללמוד
גשמים עזים הציפו את הזאל המרכזי והמרתפים • בחורים פינו ספרים ותפילין למקומות גבוהים - והמשיכו ללמוד בעזרת נשים (חרדים)חזקי שטרן
תכננה לפוצץ את הקפיטול בניו יורק: כך נחשפה מזימת הטרור של פעילת דאעש
ג'סיקה בואי, בת 35, נעצרה לאחר שתכננה לפוצץ את בניין הקפיטול במדינת ניו יורק • צוותי מעקב תיעדו אותה מבקרת במקום חמש פעמים ומצלמת | המזימה נחשפה (בעולם)יוסי נכטיגל
המעצר שמסעיר את המיינסטרים הליטאי: נכדו של הגר״נ זוכובסקי הוסגר לצבא | מהומות בכביש 443
מוטי מישקובסקי, תלמיד ישיבת ‘נתיבות יצחק’ ונכדו של ראש ישיבת גאון יעקב ויו”ר הוועדה הרוחנית של ‘יתד נאמן’, נעצר ליד יער בן שמן והוסגר במחסום מכבים למשטרה הצבאית | עשרות הפגינו במקום והכביש נחסם - אך המעצר יצא לפועל (חרדים)קובי ישראל
"נמוטט את המשטר": שר האוצר האמריקאי מגלה את המטרה האמיתית
שר האוצר סקוט בסנט הבהיר כי מטרת הצעדים הכלכליים נגד איראן היא להפיל את משטר האייתוללות • "זה אגרוף כפול - מצור והסנקציות הקשות ביותר בהיסטוריה" | טראמפ מכריז על D-Day כלכלי (בעולם)יוסי נכטיגל
50 אלף התכנסו הלילה בכותל: מעמד הסליחות השני עם שורדי השבי
רבבות התכנסו במעמד הסליחות השני ברחבת הכותל המערבי • בר קופרשטיין ואגם ברגר השתתפו במעמד המרגש | 150 אלף מתפללים מתחילת אלול (חרדים)חזקי שטרן
התחזית: עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ
היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ | שבוע הבא, צפוי להיות נעים יותר (בארץ)כיכר השבת
צה"ל חיסל מחבל שניסה לדקור חייל בג'נין
במהלך פעילות כוחות צה"ל במרחב ג'נין שבחטיבת מנשה, מחבל חמוש בסכין ניסה לדקור לוחם. הכוח הגיב בירי וחיסל את המחבל. אין נפגעים לכוחות הביטחון.ב. ניסני
נתניהו הורה להדיח את יו"ר ועד עובדי שדות התעופה מהליכוד
ראש הממשלה נתניהו הנחה להדיח את פנחס עידן, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה, מחברותו בליכוד. ההחלטה התקבלה בעקבות השביתה בשדה התעופה שפגעה באזרחים ועשתה נזק למשק. הליכוד הגדיר את השביתה כ"פרועה ולא חוקית".כיכר השבת