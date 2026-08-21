"נמוטט את המשטר": שר האוצר האמריקאי מגלה את המטרה האמיתית

מאות בחורים התכנסו לאמירת תהילים בבכי ובתחנונים • הגר"ש מרקוביץ' מסר שיחת התעוררות מיוחדת, בעקבות הפסיקה כי יש לפנות את הישיבה לטובת 'השונאים' (עולם הישיבות)

שאול כהנא