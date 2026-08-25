חוק המעצרים של דרעי הוקפא אך צה"ל מיישם אותו בפועל | ישי כהן

מבזקים נוספים
רעידת אדמה בלונדון | בית הדין הורה להשבית את הלימודים בכל הסמינרים בעיר; זו הסיבה
צעד חסר תקדים בציבור החרדי: בית הדין בלונדון הורה להשבית כליל את פתיחת שנת הלימודים בכל הסמינרים בעיר • הרבנים מתייצבים לצד הבנות שטרם שובצו ומבהירים: "לא יפתחו השערים עד שאחרונת התלמידות תמצא את מקומה" • בעולם החינוך קוראים: "מהם יראו וכן יעשו בכל העולם" • המכתב המלא (חרדים)חיים רוזנבוים
נהגים שוכבים על הכביש: המשבר החדש שמשתק את איראן
תורים של קילומטרים בטהרן, נהגים שמגיעים לפנות בוקר ונרדמים במכוניות – ואז מגלים שהמשאבות התרוקנו | המשבר שמתחיל בתחנות הדלק מאיים להפוך למשבר כלכלי ופוליטי רחב הרבה יותר (חדשות בעולם)דני שפיץ
ניצחון על הצורר הנאצי; שורדת השואה מרת חנה גולדברגר ע"ה הלכה לעולמה בגיל 100
ברוך דיין האמת: שבוע לאחר שמלאו לה מאה שנה, הלכה אמש לעולמה האשה החשובה מרת חנה גולדברגר ע"ה • המנוחה ע"ה, נותרה שריד יחיד ממשפחתה שנספתה בשואה, שפכה דמעות כמים על החינוך וזכתה לראות דור חמישי ומאות צאצאים • אמש התקיימה הלווייתה באישון ליל בהר המנוחות (דיין האמת)חיים רוזנבוים
נתניהו כינס בהתרעה קצרה דיון בפיקוד מרכז על חשש להתלקחות
ראש הממשלה נתניהו כינס אתמול בהתרעה של שעות ספורות דיון בפיקוד מרכז. מפקד פיקוד מרכז הציג סקירה על החשש להתלקחות בשטח עקב אלימות של קיצונים יהודיים. נתניהו ביקש לשמוע תכניות להמשך הפעילות ההתקפית. הרמטכ"ל אמר שהתכניות המבצעיות מוכנות ותורגלו, אך בגלל ההתראה הקצרה לא הספיק להכין סקירה מפורטת בנושא.כיכר השבת
נעצר עורך דין בחשד לזיוף מסמכים שיטתי עבור נהגים שרישיונם נשלל
משטרת ישראל עצרה הבוקר עורך דין בשנות ה-60 מטירה בחשד לזיוף מסמכים שיטתי. לפי החשד, עורך הדין זייף מסמכים רבים עבור נהגים שרישיונם נשלל, כדי ליצור מצג שווא בפני בתי המשפט, המשטרה ומשרד הרישוי שהנהגים הפקידו את רישיונותיהם וריצו את תקופת הפסילה - בעוד שבפועל המשיכו לנהוג. החקירה נוהלה בשבועות האחרונים על ידי יחידת ההונאה ופשיעת סייבר במחוז מרכז. בוצעו חיפושים בבית החשוד ובמשרדו.קובי רוזן
עורך דין נעצר בחשד לזיוף מסמכים לנהגים בשלילה | כך עבדה השיטה
חקירה סמויה חשפה עורך דין בן 60 מטירה שזייף מסמכים רבים • יצר מצג שווא שנהגים ריצו פסילה בעוד שהמשיכו לנהוג | פרטי המעצר (משטרה)קובי רוזן
במרחק חירום מישראל: מטוסי ענק סיניים בתמרון אווירי מדאיג
לראשונה בהיסטוריה, מטוסי קרב כבדים מדגם J-16 של צבא סין נוחתים באפריקה ומקיימים קרבות אוויר מדומים מול מטוסי הרפאל המתקדמים של מצרים. בישראל עוקבים בדריכות גדולה אחרי התמרון המשמעותי (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
חמותו של יענקי דסקל; מרת שרה טסלר ע"ה נפטרה בפתע פתאום
ברוך דיין האמת: אמש, בחצות הלילה נפטרה לעולמה בפתע פתאום האה"ח מרת שרה טסלר ע"ה, אלמנת המנהל האגדי של 'מלון ויז'ניץ' • המנוחה ע"ה עמדה לימין בעלה במעשי החסד בצנעה וחינכה דור ישרים מבורך, בהם חתנה בעל המנגן יענקי דסקל • הלווייתה תצא הבוקר מבית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ (דיין האמת)חיים רוזנבוים