״איפה הייתם בקדנציה האחרונה?״ המפלגה בקמפיין חוצות

מבזקים נוספים
ירי מטווח אפס: הציד שמסעיר את ארה"ב
מה שנראה כמו סצנה של יחידת קומנדו הוא למעשה כלי עבודה של ביולוגים: מסוקים, רשתות וחיצי הרדמה משמשים בארה״ב ללכידה, בדיקה ומעקב אחר חיות בר.דני שפיץ
דרוזים בדרום סוריה מארגנים שיירת תמיכה בישראל עם דגלים
דרוזים באזור א-סווידאא' בדרום סוריה ארגנו שיירת תמיכה בישראל שכללה הנפת דגלי ישראל רבים. השיירה נועדה להודות לישראל על תמיכתה בהם מול אנשי נשיא סוריה אחמד א-שרע, שטבחו בדרוזים ביולי אשתקד. חכמת אלהג'רי, המנהיג הרוחני של הדרוזים באזור, הצהיר: "אנחנו חלק בלתי נפרד מישראל. גם היסטורית".קובי אטינגר
נתניהו: צה"ל ריבון ביהודה ושומרון, לקיחת חוק לידיים פוגעת במשימות
ראש הממשלה נתניהו הצהיר כי צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואחראי ליישום החלטות הדרג המדיני. לדבריו, לקיחת חוק לידיים, במיוחד על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריעה לצה"ל להתמקד במשימותיו נגד הטרור וההסתה.כיכר השבת
חיים ונושמים תקשורת? לראשונה לימודי תעודה עם עד 75% סבסוד
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פועל בן 30 נפגע במצב בינוני מחפץ כבד באתר בניה בתל אביב
פועל כבן 30 נפגע במצב בינוני מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בניה ברחוב תובל בתל אביב. הדיווח התקבל בשעה 11:17. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי עם חבלה רב מערכתית ומפנים אותו לבית החולים איכילוב.קובי רוזן
נעצרו 4 חשודים בתקיפת שחקנים ואוהדים בנתניה
משטרת ישראל עצרה הלילה ארבעה חשודים בעקבות אירועי אלימות שהתפתחו אמש בתום משחק כדורגל באצטדיון מרים בנתניה. החשודים תקפו שחקנים ואוהדים של הקבוצה היריבה ביציאה מהאצטדיון, וניפצו שמשות של מספר כלי רכב בצירים הסמוכים. שני קטינים נחקרו והורחקו ממשחקי כדורגל, ושני בגירים יובאו היום לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם.קובי רוזן
הטרנד הקטלני: האנשים שזורקים סלע לפני הקפיצה
הטרנד ששוטף את הרשת הוא ללא ספק אותם אנשים שקופצים מהמצוקים, אבל הרגע שלפני הקפיצה יש משהו מסקרן אפילו יותר (חדשות בעלם)דני שפיץ
"סע אחריו": נהג מופתע מצא את עצמו בשיאו של מרדף משטרתי | צפו
נהג אובר ביוסטון נקלע למרדף משטרתי כששוטרים קפצו למכוניתו. האירוע המפתיע תועד במצלמת הרכב והפך לוויראלי (בעולם)אריה רוזן