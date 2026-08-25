חיים ונושמים תקשורת? לראשונה לימודי תעודה עם עד 75% סבסוד

מה שנראה כמו סצנה של יחידת קומנדו הוא למעשה כלי עבודה של ביולוגים: מסוקים, רשתות וחיצי הרדמה משמשים בארה״ב ללכידה, בדיקה ומעקב אחר חיות בר.

דני שפיץ