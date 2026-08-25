מתוך רגשי קודש נעלים קיים האדמו"ר מסאטמר את מצוות שילוח הקן באישון ליל בחצר ביתו בקריית יואל שבמונורו | לאחר אמירת 'לשם יחוד' גירש האדמו"ר במקל ארוך את האם, ומינה את האברך הר"ר אליעזר גפן, שהשתדל עבור המעמד, להוריד את הביצים מהקן | לאחר מכן בירך האדמו"ר את כלל הנאספים הנרגשים שחזו במעמד (חסידים)

חיים רוזנבוים