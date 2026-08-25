צה"ל ושב"כ תקפו אתמול חמישה מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס במספר תקיפות ברחבי רצועת עזה. במחסנים אוחסנו רקטות, כלי נשק, מטענים, רימונים וציוד לחימה נוסף ששימש את מחבלי חמאס לקידום פעילות טרור נגד כוחות הביטחון ברצועה. המחסנים הוקמו בתוך מסגדים ולצד תשתיות הומניטריות. כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

ב. ניסני