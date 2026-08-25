מבזקים נוספים
שולי רנד ומיכל כבר לא - ועכשיו זה סופי | זה מה שהיא סיפרה בשידור חי
שנים של סכסוך תקשורתי בין שולי רנד לאשתו לשעבר מיכל רנד, הגיעו לסיומן • מיכל סיפרה על הרגעים המורכבים ואת סכום הכסף שקיבלה | "תודה לאל על הגאולה" (חרדים)איציק אוחנה
חסידים, ליטאים וספרדים בכולל אחד; הרבי הפתיע, הופיע לביקור ופגש את אחיו
במעמד נרגש נפתח זמן אלול בכולל הערב של צאנז ז'מיגראד | בסדר הלימוד הראשון הופתעו הלומדים כאשר האדמו"ר הגיע לביקור פתע בהיכל, שהיה מלא וגדוש עד אפס מקום בלומדים מכל המגזרים, חסידים, ליטאים וספרדים | בין ההוגים בתורה נצפה גם אחיו של האדמו"ר, הרב שלמה שמחה הלברשטאם, רב החסידות (חסידים)חיים רוזנבוים
עם מקל ארוך באישון ליל; כך קיים האדמו"ר מסאטמר את מצוות שילוח הקן
מתוך רגשי קודש נעלים קיים האדמו"ר מסאטמר את מצוות שילוח הקן באישון ליל בחצר ביתו בקריית יואל שבמונורו | לאחר אמירת 'לשם יחוד' גירש האדמו"ר במקל ארוך את האם, ומינה את האברך הר"ר אליעזר גפן, שהשתדל עבור המעמד, להוריד את הביצים מהקן | לאחר מכן בירך האדמו"ר את כלל הנאספים הנרגשים שחזו במעמד (חסידים)חיים רוזנבוים
השוד בתחנת דלק בחיפה: כך החשוד נעצר תוך דקות • צפו
חשוד בן 49 משפרעם איים על עובדת תחנת דלק ודרש כספים • שוטרים אתרו אותו תוך דקות | הוגשה הצהרת תובע - צפו בתיעוד מהשוד בתחנת דלק (חדשות משטרה)קובי רוזן
צה"ל ושב"כ תקפו והשמידו: זה מה שנמצא במחסנים ברחבי עזה | צפו
חמישה מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור הושמדו בתקיפות מדויקות • רקטות, כלי נשק ומטענים אוחסנו בתוך מסגדים ולצד תשתיות הומניטריות | צפו בתיעוד (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל ושב"כ תקפו חמישה מחסני נשק ואתר שיגור של חמאס ברצועת עזה
צה"ל ושב"כ תקפו אתמול חמישה מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס במספר תקיפות ברחבי רצועת עזה. במחסנים אוחסנו רקטות, כלי נשק, מטענים, רימונים וציוד לחימה נוסף ששימש את מחבלי חמאס לקידום פעילות טרור נגד כוחות הביטחון ברצועה. המחסנים הוקמו בתוך מסגדים ולצד תשתיות הומניטריות. כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
בעיר הדרומית: חסיד בעלזא בן 59 נפגע מאוטובוס ופונה לבית החולים
הולך רגל חרדי בן 59 נפגע בתאונה ברחוב חטיבת הנגב • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה | פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני (חרדים)שאול כהנא
״הפעם לוקחים אחריות״: מפלגת ׳הציבור החרדי׳ השיקה את קמפיין הבחירות
יו״ר מפלגת ׳הציבור החרדי׳, מוטי לייטנר: ״החברה החרדית ניצבת בפני איום קיומי; הפוליטיקאים החרדים אימצו את הטיפשות והניתוק כמדיניות – והפכו אותנו לציבור הנרדף והמושמץ במדינה״ (חרדים)אסף מגידו