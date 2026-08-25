חסידות גור פתחה במגעים עם 'דגל התורה' על הריצה המשותפת בבחירות הקרובות - והסערה פרצה במהרה | בעוד 'דגל' מתמודדת עם קרבות עזים מבית בין בתי הרבנים ובין הנציגים שלא מעורבים, בכירים בשלומי אמונים ובחסידות בעלזא מצהירים רשמית: "גור לא מייצגים אותנו, אין משא ומתן עם דגל" | הבכירים חושפים: אנו בודקים היתכנות לריצה כבלוק טכני עם מפלגה אחרת | וגם, האם מוטי בבצ'יק יצליח להחזיר את המקום של צאנז לגור? (חרדים)

חנני ברייטקופף