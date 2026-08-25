מבזקים נוספים
טרגדיה נוראית: התינוקת שאימה נהרגה בתאונה - נפטרה אחרי 6 שבועות
התינוקת הדר כהן ע"ה נפטרה בבית החולים אסותא באשדוד • אימה צופיה כהן ע"ה נהרגה בתאונה חזיתית לפני 6 שבועות | הפעוטה חולצה בניתוח קיסרי חירום וכעת דווח שלמרבה היגון והצער היא נפטרה (חרדים)דוד הכהן
דרמה במודיעין עילית: סניף הדואר פונה לאחר שהתקבלו מעטפות חשודות
חבילה עם חומרים נוזליים העלתה חשד בסניף הדואר במודיעין עילית • לוחמי האש בידדו את הזירה ופינו את הסניף | צוותי ניטור חומרים מסוכנים פועלים במקום (בארץ)קובי ישראל
נעצרו 16 שוהים בלתי חוקיים וחשוד בהלנתם בג'לג'וליה
לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז מרכז עצרו הלילה 16 שוהים בלתי חוקיים ותושב מקומי החשוד בהלנתם במתחם מגורים בג'לג'וליה. במהלך המבצע, אחד השוהים ניסה להימלט וקפץ מהקומה השנייה - הוא נפצע ופונה לבית חולים. החשודים הועברו לחקירה בתחנת כפר קאסם, ומשטרת ישראל בוחנת הליך חילוט נגד המבנה שבו אותרו.קובי רוזן
שולי רנד ומיכל כבר לא - ועכשיו זה סופי | זה מה שהיא סיפרה בשידור חי
שנים של סכסוך תקשורתי בין שולי רנד לאשתו לשעבר מיכל רנד, הגיעו לסיומן • מיכל סיפרה על הרגעים המורכבים ואת סכום הכסף שקיבלה | "תודה לקל על הגאולה" (חרדים)איציק אוחנה
בכירים ב'אגודה' שוברים את הכלים: "גור לא מייצגים אותנו; בוחנים ריצה כבלוק טכני - לא עם דגל" • חשיפה
חסידות גור פתחה במגעים עם 'דגל התורה' על הריצה המשותפת בבחירות הקרובות - והסערה פרצה במהרה | בעוד 'דגל' מתמודדת עם קרבות עזים מבית בין בתי הרבנים ובין הנציגים שלא מעורבים, בכירים בשלומי אמונים ובחסידות בעלזא מצהירים רשמית: "גור לא מייצגים אותנו, אין משא ומתן עם דגל" | הבכירים חושפים: אנו בודקים היתכנות לריצה כבלוק טכני עם מפלגה אחרת | וגם, האם מוטי בבצ'יק יצליח להחזיר את המקום של צאנז לגור? (חרדים)חנני ברייטקופף
חסידים, ליטאים וספרדים בכולל אחד; הרבי הפתיע, הופיע לביקור ופגש את אחיו
במעמד נרגש נפתח זמן אלול בכולל הערב של צאנז ז'מיגראד | בסדר הלימוד הראשון הופתעו הלומדים כאשר האדמו"ר הגיע לביקור פתע בהיכל, שהיה מלא וגדוש עד אפס מקום בלומדים מכל המגזרים, חסידים, ליטאים וספרדים | בין ההוגים בתורה נצפה גם אחיו של האדמו"ר, הרב שלמה שמחה הלברשטאם, רב החסידות (חסידים)חיים רוזנבוים
עם מקל ארוך באישון ליל; כך קיים האדמו"ר מסאטמר את מצוות שילוח הקן
מתוך רגשי קודש נעלים קיים האדמו"ר מסאטמר את מצוות שילוח הקן באישון ליל בחצר ביתו בקריית יואל שבמונורו | לאחר אמירת 'לשם יחוד' גירש האדמו"ר במקל ארוך את האם, ומינה את האברך הר"ר אליעזר גפן, שהשתדל עבור המעמד, להוריד את הביצים מהקן | לאחר מכן בירך האדמו"ר את כלל הנאספים הנרגשים שחזו במעמד (חסידים)חיים רוזנבוים
השוד בתחנת דלק בחיפה: כך החשוד נעצר תוך דקות • צפו
חשוד בן 49 משפרעם איים על עובדת תחנת דלק ודרש כספים • שוטרים אתרו אותו תוך דקות | הוגשה הצהרת תובע - צפו בתיעוד מהשוד בתחנת דלק (חדשות משטרה)קובי רוזן