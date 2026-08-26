מבזקים נוספים
רוכב קורקינט נפצע בינוני בתאונה עצמית בתל אביב
רוכב קורקינט כבן 30 נפצע בינוני בתאונה עצמית בדרך מנחם בגין בתל אביב. הרוכב סבל מחבלות ופציעות בראשו, קיבל טיפול רפואי ראשוני מצוותי איחוד הצלה ופונה לבית החולים איכילוב.קובי רוזן
מהחום הכבד ועד לגשם ורעמים: תחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע
אחרי ימים שרביים ועומס חום כבד בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בסוף השבוע תורגש הקלה – שתהפוך במהירות לסערה לילית: בליל שבת צפויים גשמים מקומיים וסופות רעמים בצפון ובמרכז • התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
הליכוד מורה על ספירה חוזרת של קלפיות בבאר יעקב
ועדת הבחירות של הליכוד, בראשות השופט בדימוס מנחם נאמן, החליטה על ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. התוצאות ישולבו בתוצאות הסופיות לאחר הערעורים ביום חמישי הקרוב.כיכר השבת
גבר בן 37 נפצע בינוני מאירוע אלימות בחיפה
גבר כבן 37 נפצע במצב בינוני עם פציעות חודרות באירוע אלימות ברחוב הרצלייה בחיפה. הדיווח התקבל בשעה 22:22. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים בני ציון.קובי רוזן
נער בן 13 נפצע בינוני בתאונת אופניים באשדוד
נער בן 13 נפצע במצב בינוני בתאונת אופניים בשדרות הפרחים באשדוד. התאונה אירעה בשעה 20:50. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי עם חבלת ראש ומפנים אותו לבית החולים אסותא באשדוד.קובי רוזן
נתניהו תוקף את וינטר: "אם יעבור את אחוז החסימה יפיל מפלגות אחרות"
ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את אלי וינטר וטען: "אין לי בעיה אישית איתו, אלא בעיה לאומית. אם הוא יעבור את אחוז החסימה - הוא יפיל מפלגות אחרות".כיכר השבת
שילמו ביוקר: הטעות הפטאלית שמתנגדי הגר"ש רבינוביץ' לא לקחו בחשבון | מעייריב
ניסיון המחטף של בבצ'יק והתדרוכים הזועמים של בכירי 'אגודה' | רבני לונדון יוצאים למלחמה | הטעות הפטאלית שמתנגדי הגר"ש רבינוביץ' לא לקחו בחשבון | תושבי מודיעין עילית עשויים לסבול מהפסקות חשמל בכל רגע נתון | האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט עוקר לירושלים (מעייריב)איצלה כץ
מטוס התובלה המסתורי נחת במוסקבה - זה מה שהתברר אחרי שעות
אחרי שעות מאז נחיתת מטוס התובלה האמריקני הענק במוסקבה, גורמים אמריקנים חשפו כי בכיר מאוד בממשל הגיע לבירה הרוסית לצורך שיחות | לא ברור מה הייתה שליחותו של בכיר המודיעין האמריקני, אולם ההערכות כי ישנו קשר להכרזה על סנקציות נגד איראן (חדשות)כיכר השבת