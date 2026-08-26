ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את אלי וינטר וטען: "אין לי בעיה אישית איתו, אלא בעיה לאומית. אם הוא יעבור את אחוז החסימה - הוא יפיל מפלגות אחרות".

כיכר השבת