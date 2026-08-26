מימין לינדזי גהראם, משמאל אחותו דרלין ( צילום: שאטרסטוק )

דארלין גראהם, אחותו של הסנאטור המנוח לינדזי גראהם, זכתה הלילה (שלישי) במועמדות המפלגה הרפובליקנית לסנאט מטעם מדינת דרום קרוליינה. גראהם ניצחה בסיבוב המכריע של הפריימריז המיוחדים לאחר שגרפה 52.4 אחוזים מקולות הבוחרים, מול 47.6 אחוזים שקיבל יריבה, חבר הקונגרס המכהן רלף נורמן.

הניצחון הושג בעיקר הודות לגיוס ההון הפוליטי והמשאבים של הנשיא דונלד טראמפ, אשר התגייס למען גראהם יותר מאשר לכל מועמד רפובליקני אחר במהלך מערכת הבחירות השנה. התמיכה חסרת התקדים של טראמפ נבעה בין היתר מהערכתו לאחיה המנוח, שהלך לעולמו בחודש שעבר. בעקבות מותו הפתאומי של לינדזי גראהם, מונתה אחותו למלא את מקומו באופן זמני בסנאט, ובהמשך החליטה להיכנס למרוץ לכהונה מלאה. במהלך עצרת בחירות התייחסה גראהם לביקורת על חוסר ניסיונה ואמרה: "המתנגדים אומרים שאני לא צריכה להתמודד לסנאט, הם אומרים שאני לא פוליטיקאית. אתם יודעים מה אני אומרת? אשמה כפי שמואשמת". טראמפ עצמו קרא לתומכיו בעצרת: "מה שאני באמת רוצה שתעשו זה להעמיד פנים – בבקשה – שאני נמצא על פתק ההצבעה, פשוט תבואו ותצביעו". הנשיא אף פעל יחד עם אחיה המנוח בחשאי בנושאים מדיניים רגישים, כפי שנחשף לאחרונה. "הרגשתי בודדה": ראש ממשלת יפן חשפה חבר מפתיע דני שפיץ | 08:21 "אני לא מתמצאת בביטחון לאומי" במהלך הקמפיין התמודדה גראהם עם טענות חריפות על חוסר המוכנות שלה לתפקיד. הביקורת הסלימה לאחר שבמהלך עימות טלוויזיוני הודתה בכנות מפתיעה כי היא "לא כזאת מעודכנת בביטחון לאומי", אמירה שעוררת סערה לאור הניסיון המדיני העשיר של אחיה המנוח. כאשר נשאלה על טייוואן וים סין הדרומי, השיבה גראהם: "אני פשוט אהיה כנה איתך. אני לא עד כדי כך מעודכנת בביטחון לאומי, אז... אבל אני כן תומכת בצבא. אח שלי היה בחיל האוויר במשך 33 שנים, אז אני אעשה כל מה שאני יכולה כדי לתמוך בצבא. אבא שלי היה בצבא היבשה. אני לא פוליטיקאית מלוטשת כאן. ביטחון לאומי הוא לא העניין שלי, לא תחום המומחיות שלי, אבל אני כן תומכת בצבא".

העימות החריג - צילום: C-SPAN 10 10 0:00 / 1:39 העימות החריג ( צילום: C-SPAN )

למרות הכנות המפתיעה, או אולי דווקא בגללה, הצליחה גראהם לגייס תמיכה רחבה. ברשתות החברתיות דווקא התרשמו מהכנות שלה, שבמקום לענות כפוליטיקאית ולדבר על נושא בו היא לא מבינה, בחרה לומר את האמת ולהציג את עצמה כמו שהיא.

"השבועות האחרונים היו תקופה מאתגרת"

בנאום הניצחון פנתה גראהם לתומכיה והודתה לנשיא על תמיכתו. "השבועות האחרונים היו תקופה מאתגרת באופן בלתי יאומן עבור המשפחה שלנו, אבל אתם יודעים מה? עשינו את זה", אמרה.

בהמשך הדברים התייחסה לזכרו של אחיה ואמרה: "זה פשוט לא אותו דבר בלעדיך כאן, יש לי רגשות מעורבים כרגע – אני עדיין מרגישה צער, כאב לב והכרת תודה עצומה". היא הוסיפה כי "הניצחון שלנו לא היה אפשרי בלעדיך ואנחנו באמת אסירות תודה".

גראהם, שמעולם לא כיהנה בתפקיד ציבורי, הייתה לצדו של אחיה במשך עשרות שנות פעילותו הפוליטית והשתתפה בנאומים, באירועים ובקמפיינים שלו. לאחר מות שני הוריהם בהפרש של מעט יותר משנה, כשהיה בן 22 והיא בת 13, גראהם הפך לאפוטרופוס החוקי שלה ובהמשך אף אימץ אותה כדי שתהיה זכאית להטבותיו הצבאיות.

בניגוד לאחיה, שהתמקד בעיקר בסוגיות ביטחון לאומי ומדיניות חוץ, הבהירה גראהם כי בכוונתה להתמקד בעיקר בנושאים הפנימיים המטרידים את תושבי המדינה. "אמרתי לו: דבר גם על מה שמעסיק את האדם הממוצע – מחירי המזון, מחירי הדלק, שירותי הבריאות והביטוח. זה מה שמדאיג אותי", סיפרה בריאיון קודם.

גראהם הפכה לאישה הראשונה המייצגת את קרוליינה הדרומית בסנאט האמריקני. הבחירות הכלליות צפויות להתקיים בנובמבר הקרוב.