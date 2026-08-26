סרטון שצולם בשעות הקטנות של הבוקר והפך ויראלי מציג מחזה יוצא דופן במרכז לוס אנג'לס: רכב פרטי שנתלה באוויר בזכות לחץ מים עז מברז כיבוי אש שבור.

האירוע התרחש ביום ראשון האחרון , בצומת הרחובות 5th ו-Spring Street בדאונטאון לוס אנג'לס (DTLA), ליד מלון אלכסנדריה וחנות הספרים The Last Bookstore. לפי דיווחים, רכב נוסעים התנגש באוטובוס של מערכת התחבורה הציבורית של לוס אנג'לס (MTA), קו 720 לכיוון סנטה מוניקה. בעקבות ההתנגשות נשבר ברז כיבוי האש, והרכב נותר מונח מעליו.

לחץ המים העז שיצא מהברז השבור היה חזק מספיק כדי להרים חלקית את הרכב מהקרקע, וליצור אפקט של "ריחוף". המים הציפו את האזור, והסרטון מראה את הרכב השחור (עם דלתות פתוחות) כשהוא מוטה בזווית חדה על רקע שלטי המלון והרחוב הרטוב בלילה. עוברי אורח נראים מתבוננים באירוע.

לפי עד בזירה, נהג הרכב הפרטי עזב את המקום ברגל לאחר התאונה והשאיר את הרכב מאחור. צוותי כיבוי אש הצליחו לסגור את שסתום המים ברחוב ולעצור את זרימת המים.

נסיבות התאונה עדיין נחקרות על ידי הרשויות. הסרטון, שצולם על ידי צלם מקומי והועלה גם לטיקטוק, הופץ בהרחבה ברשתות החברתיות.