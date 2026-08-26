כפי שדיווחנו אמש, טורנדו עוצמתי ונדיר היכה בכפר פומאס שבמחוז אוד בדרום-מערב צרפת, וגרם להרס נרחב ולנזקים כבדים לכ-300 מבנים.

הרוחות העזות תלשו גגות שלמים ממקומם, עקרו עצים רבים והותירו מבנים בסיכון קריסה מיידי. מעל 120 אנשי חילוץ והצלה הוזעקו לאזור כדי להגיש עזרה לתושבים ולפנות את ההריסות.

​לפי העדכון האחרון מטעם רשויות מחוז אוד נמסר כי "המאזן הנוכחי מצביע על כך ש-41 בני אדם נמצאים במצב קריטי יחסית, אשר קיבלו טיפול רפואי ועברו בנקודת המיון לנפגעים, מתוכם 5 בני אדם פונו לבית החולים". בהמשך עודכן כי מספר המפונים לבתי החולים עלה ל-15 נפגעים.

​פגיעת הסופה הובילה לניתוק קווי מתח ולחסימת צירים מרכזיים, כאשר כ-2,800 משקי בית בעשרה כפרים שונים נותרו ללא אספקת חשמל סדירה. שר התחבורה פיליפ טבארו ציין כי "הסופות לרוחב דרום צרפת שיבשו את רשת התחבורה, גרמו לעיכובים ברכבות, הובילו לסגירת כבישים וגרמו לעיכובים ולביטולים בנמלי התעופה בבורדו, מרסיי, ניס, טולוז ואף בפריז מצפון".

​בין הנפגעים באירוע הייתה גם אישה בהריון שפונתה לקבלת טיפול רפואי דחוף. בעלה שחזר את רגעי האימה וסיפר כי אשתו נפצעה "כאשר ביתה קרס עליה" כתוצאה מעוצמת הרוח.

​בעקבות תנאי מזג האוויר הקיצוניים ומטחי ברד כבדים, נאלצו המארגנים לבטל את הקטע השלישי של מרוץ האופניים "וואלטה אספניה" שהתקיים באזור. המשתתפים במרוץ נאלצו לתפוס מחסה מפני הסופה העזה ששיתקה את הפעילות.

בתיעוד דרמטי שפורסם ברשתות החברתיות נראה הרגע בו טורנדו מגיע לחצר בית, כאשר תוך שניות האזור הופך לזירת הרס מוחלטת.