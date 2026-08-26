 דלג לתוכן הראשי
צרפת בהלם

הכל נשבר בשניות: כך נראה הרגע בו הגיע לב הטורנדו לחצר הבית | תיעוד מטורף

צרפתייה הצליחה לתעד את הרגע בו טורנדו הגיעה לחצר ביתה, כאשר שניות לפני הכל נראה רגוע | תוך שניות, האשה נלכדה בלב הטורנדו תוך שהיא צועקת באימה (בעולם)

1תגובות
(צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

כפי שדיווחנו אמש, טורנדו עוצמתי ונדיר היכה בכפר פומאס שבמחוז אוד בדרום-מערב צרפת, וגרם להרס נרחב ולנזקים כבדים לכ-300 מבנים.

הרוחות העזות תלשו גגות שלמים ממקומם, עקרו עצים רבים והותירו מבנים בסיכון קריסה מיידי. מעל 120 אנשי חילוץ והצלה הוזעקו לאזור כדי להגיש עזרה לתושבים ולפנות את ההריסות.

​לפי העדכון האחרון מטעם רשויות מחוז אוד נמסר כי "המאזן הנוכחי מצביע על כך ש-41 בני אדם נמצאים במצב קריטי יחסית, אשר קיבלו טיפול רפואי ועברו בנקודת המיון לנפגעים, מתוכם 5 בני אדם פונו לבית החולים". בהמשך עודכן כי מספר המפונים לבתי החולים עלה ל-15 נפגעים.

​פגיעת הסופה הובילה לניתוק קווי מתח ולחסימת צירים מרכזיים, כאשר כ-2,800 משקי בית בעשרה כפרים שונים נותרו ללא אספקת חשמל סדירה. שר התחבורה פיליפ טבארו ציין כי "הסופות לרוחב דרום צרפת שיבשו את רשת התחבורה, גרמו לעיכובים ברכבות, הובילו לסגירת כבישים וגרמו לעיכובים ולביטולים בנמלי התעופה בבורדו, מרסיי, ניס, טולוז ואף בפריז מצפון".

​בין הנפגעים באירוע הייתה גם אישה בהריון שפונתה לקבלת טיפול רפואי דחוף. בעלה שחזר את רגעי האימה וסיפר כי אשתו נפצעה "כאשר ביתה קרס עליה" כתוצאה מעוצמת הרוח.

​בעקבות תנאי מזג האוויר הקיצוניים ומטחי ברד כבדים, נאלצו המארגנים לבטל את הקטע השלישי של מרוץ האופניים "וואלטה אספניה" שהתקיים באזור. המשתתפים במרוץ נאלצו לתפוס מחסה מפני הסופה העזה ששיתקה את הפעילות.

בתיעוד דרמטי שפורסם ברשתות החברתיות נראה הרגע בו טורנדו מגיע לחצר בית, כאשר תוך שניות האזור הופך לזירת הרס מוחלטת.
צרפתטורנדו
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
שמתם לב איזה סוכה כשרה למהדרין הייתה להם
מצפה לגאולה

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר