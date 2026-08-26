נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס הסכם לשיתוף פעולה גרעיני אזרחי עם ערב הסעודית, אך התנה את יישומו בהצטרפותה של ריאד להסכמי אברהם ובהכרה במדינת ישראל. ההסכם, שנחתם בחודש שעבר, עוסק בפיתוח כורים גרעיניים מסחריים בסעודיה ויאפשר לחברות אמריקניות לסייע בהקמת תחנות כוח גרעיניות במשך 30 שנה.

גורם בממשל האמריקני צוטט בסוכנות רויטרס כי "טראמפ עדיין מתנה את יישום ההסכם בהצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם ובהכרה במדינת ישראל". המהלך מהווה המשך לקו שהציב הנשיא כבר בחודש שעבר, כאשר התייחס להסכם והבהיר כי הוא מותנה לחלוטין בצעד הדיפלומטי הסעודי כלפי ישראל.

על פי ההסכם, הקונגרס יוכל לבחון את ההסכם במשך 90 ימי מושב לפני כניסתו לתוקף. במהלך הפרויקט ייבחן במשך שנתיים אם קיימת כדאיות כלכלית להקמת מתקן להעשרת אורניום בסעודיה. אם יוחלט להקים מתקן כזה, הוא יפותח בידי ארצות הברית במסגרת מנגנון סודי שנועד למנוע העברת טכנולוגיות רגישות לידי הסעודים.

כזכור, בחודש שעבר הצהיר הנשיא טראמפ בנוגע להסכם: "הסכם הגרעין האזרחי הנרקם בין משרד האנרגיה של ארצות הברית לערב הסעודית, המתייחס אך ורק לשימוש לא-צבאי כפי שכבר יש לאיראן, לאיחוד האמירויות ולמדינות אחרות, יאושר, אך מותנה לחלוטין בכך שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם המוערכים והמצליחים מאוד. ארצות הברית אינה מתנגדת למתקני גרעין אזרחיים, ללא העשרה".

בממשל טראמפ טוענים כי ההסכם יבטיח שהתוכנית תישאר אזרחית בלבד, אך מומחים למניעת הפצת נשק גרעיני מזהירים כי הוא יוצר תקדים מסוכן ומעניק לסעודיה פתח לפיתוח יכולת גרעינית צבאית בעתיד. החשש גובר על רקע הצהרותיו בעבר של יורש העצר מוחמד בן סלמאן כי אם איראן תשיג נשק גרעיני, גם סעודיה תפעל בכיוון זה.