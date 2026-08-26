מבזקים נוספים
מרדף קטלני בירושלים: שוד שגנב רכב ניסה להימלט מהמשטרה ונהרג | שוטר נפצע
שוטרים זיהו רכב גנוב בקטמון ופתחו במרדף • החשוד נסע בניגוד לכיוון התנועה ולא נעצר גם לאחר ירי לגלגלים | התנגש בעמוד ומת בבית החולים (בארץ)קובי רוזן
ניצחון דרמטי ומרגש: אחות הסנאטור המנוח לקחה את הפריימריז הרפובליקני
דארלין גראהם ניצחה בסיבוב השני של הפריימריז הרפובליקני בדרום קרוליינה | גברה על חבר הקונגרס רלף נורמן הודות לתמיכה נרחבת של הנשיא טראמפ | המועמדת התמודדה עם ביקורת על חוסר ניסיונה, אך ניצחה בזכות אחיה האהוב (בעולם)כיכר השבת
יאיר נתניהו מזהיר את עופר וינטר: "אתם תזכרו כמי שהביאו את ממשלת גולן-עבאס"
בנו של ראש הממשלה פרסם אזהרה חריפה למפלגת עופר וינטר • "מתמטית לא יכול להיות תרחיש אחר מלבד ממשלת איזנקוט-גולן-עבאס" | "תזכרו כמו שמפלגת התחייה זכורה כמי שהביאה את אוסלו" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
ממשל טראמפ משנה כיוון | ארצות הברית מרחיקה את חידוש המלחמה באיראן ומודה: לא נתקוף בשלב זה
שר החוץ האמריקני מרקו רוביו העביר מסרים למספר שרי חוץ של מדינות בעלות ברית, לפיהם הנשיא טראמפ אינו מעוניין ליזום תקיפה צבאית נגד איראן בטווח הזמן המיידי | במקביל, ושינגטון מכוונת להחריף את הלחץ הכלכלי על איראן| בבית הלבן הבהירו כי במקרה שאיראן תנקוט פעלות התקפיות - כל האפשרויות לתגובה צבאית קשה ואגרסיבית נותרות על השולחן (אקטואליה)קובי אטינגר
רוכב קורקינט נפצע בינוני בתאונה עצמית בתל אביב
רוכב קורקינט כבן 30 נפצע בינוני בתאונה עצמית בדרך מנחם בגין בתל אביב. הרוכב סבל מחבלות ופציעות בראשו, קיבל טיפול רפואי ראשוני מצוותי איחוד הצלה ופונה לבית החולים איכילוב.קובי רוזן
טראמפ העביר לקונגרס את הסכם גרעין עם סעודיה | התנאי: נורמליזציה עם ישראל
טראמפ העביר לקונגרס הסכם שיתוף פעולה גרעיני אזרחי עם ריאד • ההסכם מאפשר פיתוח כורים מסחריים אך מותנה בהצטרפות סעודיה להסכמי אברהם | גורם בממשל: "רק לאחר הכרה במדינת ישראל" (בעולם)יוסי נכטיגל
הליכוד מורה על ספירה חוזרת של קלפיות בבאר יעקב
ועדת הבחירות של הליכוד, בראשות השופט בדימוס מנחם נאמן, החליטה על ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. התוצאות ישולבו בתוצאות הסופיות לאחר הערעורים ביום חמישי הקרוב.כיכר השבת
גבר בן 37 נפצע בינוני מאירוע אלימות בחיפה
גבר כבן 37 נפצע במצב בינוני עם פציעות חודרות באירוע אלימות ברחוב הרצלייה בחיפה. הדיווח התקבל בשעה 22:22. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים בני ציון.קובי רוזן