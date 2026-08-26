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גאון: נהג ברחובות לוס אנג'לס - וסיים... בריחוף אווירי מעל סילון מים | צפו
לא ברור איך דבר כזה קורה, אבל רכב שנהג ברחובות לוס אנג'לס סיים את מסלולו כשהוא מרחף באוויר מעל סילון מים של ברז כיבוי אש | הגולשים אהבו - צפו בתיעוד (מעניין)כיכר השבת
מרדף קטלני בלב ירושלים: גנב רכב ניסה להימלט מהמשטרה ונהרג | שוטר נפצע
שוטרים זיהו רכב גנוב בקטמון ופתחו במרדף • החשוד נסע בניגוד לכיוון התנועה ולא נעצר גם לאחר ירי לגלגלים | התנגש בעמוד ומת בבית החולים (בארץ)קובי רוזן
המחווה המרגשת של האמריקנים לאחותו של לינדזי גרהאם: זה מה שקרה הלילה
דארלין גראהם ניצחה בסיבוב השני של הפריימריז הרפובליקני בדרום קרוליינה | גברה על חבר הקונגרס רלף נורמן הודות לתמיכה נרחבת של הנשיא טראמפ | המועמדת התמודדה עם ביקורת על חוסר ניסיונה, אך ניצחה בזכות אחיה האהוב (בעולם)כיכר השבת
יאיר נתניהו מזהיר את עופר וינטר: "אתם תזכרו כמי שהביאו את ממשלת גולן-עבאס"
בנו של ראש הממשלה פרסם אזהרה חריפה למפלגת עופר וינטר • "מתמטית לא יכול להיות תרחיש אחר מלבד ממשלת איזנקוט-גולן-עבאס" | "תזכרו כמו שמפלגת התחייה זכורה כמי שהביאה את אוסלו" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
רוכב קורקינט נפצע בינוני בתאונה עצמית בתל אביב
רוכב קורקינט כבן 30 נפצע בינוני בתאונה עצמית בדרך מנחם בגין בתל אביב. הרוכב סבל מחבלות ופציעות בראשו, קיבל טיפול רפואי ראשוני מצוותי איחוד הצלה ופונה לבית החולים איכילוב.קובי רוזן
מהחום הכבד ועד לגשם ורעמים: תחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע
אחרי ימים שרביים ועומס חום כבד בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בסוף השבוע תורגש הקלה – שתהפוך במהירות לסערה לילית: בליל שבת צפויים גשמים מקומיים וסופות רעמים בצפון ובמרכז • התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
טראמפ העביר לקונגרס את הסכם גרעין עם סעודיה | התנאי: נורמליזציה עם ישראל
טראמפ העביר לקונגרס הסכם שיתוף פעולה גרעיני אזרחי עם ריאד • ההסכם מאפשר פיתוח כורים מסחריים אך מותנה בהצטרפות סעודיה להסכמי אברהם | גורם בממשל: "רק לאחר הכרה במדינת ישראל" (בעולם)יוסי נכטיגל
הליכוד מורה על ספירה חוזרת של קלפיות בבאר יעקב
ועדת הבחירות של הליכוד, בראשות השופט בדימוס מנחם נאמן, החליטה על ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. התוצאות ישולבו בתוצאות הסופיות לאחר הערעורים ביום חמישי הקרוב.כיכר השבת