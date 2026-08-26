כוחות משטרה, מג"ב והמט"ל פשטו על בתי מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספי תגמול מהרשות הפלסטינית. נתפסו כלי רכב, זהב ומזומן בשווי מאות אלפי שקלים. הפעילות בוצעה לפי צווי תפיסה של שר הביטחון. בין המחבלים: מחמד עבד אלרחמן עבאד שהיה מעורב בניסיון פיגוע התאבדות בירושלים ב-2002, ועאהד פאיז עלי אלנתשה, פעיל חמאס שתכנן פיצוץ מכונית תופת בפסגת זאב ופיגוע במרכז כלל שבו נפגעו שוטרים ואזרחים ב-2001.

קובי רוזן