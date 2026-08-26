פועל בן 47 נפצע באתר בנייה באשדוד ופונה במצב בינוני

הרב ד"ר ספי גלדצהלר העלה סרטון לרשת ובו קביעה כי אי-שם בשנת תרפ"ז התרחש "ניסיון התנקשות" בחייו של הראי"ה קוק זצ"ל | אך כאשר בודקים את העובדות מתגלה תמונה מטרידה על האופן שבו נכתבת היסטוריה בעידן הרשתות החברתיות | וכיצד הוא הגיב לסערה? (היסטוריה)

ישראל שפירא