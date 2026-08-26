מבזקים נוספים
עובדת בנק בתל אביב נדקרה על-ידי לקוח | פונתה במצב בינוני
עובדת בנק בדרך שלמה בתל אביב, בת 45, נדקרה הבוקר על ידי לקוח ופונתה לבית החולים במצב בינוני כשהיא סובלת מפציעה חודרת | המשטרה עצרה חשוד בדקירה (חדשות)קובי רוזן
סלון על גלגלים: הנהגים עצרו לתעד את הרוכב נלחם בחום
בזמן שהחום מכביד על ברזיל, רוכב אופנוע אחד מצא פתרון שנראה מצחיק ולא אמיתי (חדשות בעולם)דני שפיץ
פשיטה על בתי מחבלים משוחררים במזרח ירושלים — נתפסו רכבים וזהב
כוחות משטרה, מג"ב והמט"ל פשטו על בתי מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספי תגמול מהרשות הפלסטינית. נתפסו כלי רכב, זהב ומזומן בשווי מאות אלפי שקלים. הפעילות בוצעה לפי צווי תפיסה של שר הביטחון. בין המחבלים: מחמד עבד אלרחמן עבאד שהיה מעורב בניסיון פיגוע התאבדות בירושלים ב-2002, ועאהד פאיז עלי אלנתשה, פעיל חמאס שתכנן פיצוץ מכונית תופת בפסגת זאב ופיגוע במרכז כלל שבו נפגעו שוטרים ואזרחים ב-2001.קובי רוזן
100 ביום ב-5,000 דולר: המיירט החדש שמטריף את איראן
בעקבות המתח הגובר במזרח התיכון והתקיפות האיראניות, איחוד האמירויות מתחילה לייצר בשטחה רחפני יירוט אמריקניים שנועדו להתמודד עם האיום הזול והקטלני של רחפני השאהד (חדשות בעולם)דני שפיץ
זה מה שהשופט יצחק עמית חושב על הטלפונים הכשרים של החרדים | צפו
נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית טען במהלך דיון בבג"ץ כי מי שיש לו טלפון כשר בכיס אחד - יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני | לדבריו, "אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית, שמחזיקה בשני טלפונים" | צפו (חדשות)חזקי שטרן
דרמה בהכנסת ספר תורה: פרובוקטור תקף את הרב דוד פריוף עד שנעצר | צפו
אלמוני התפרץ בפתאומיות לעבר ספר התורה בשיאו של חגיגת הכנסת ספר תורה, חטף את המיקרופון מידיו של הרב דוד פריוף והחל לצרוח ולקלל בפני הנוכחים ההמומים - עד שנעצר | צפו (חרדים)איציק אוחנה
מהחמגשיות למטבח: השינוי החדש בכשרות המהדרין בצה״ל
צה"ל צפוי לשנות את מערך המזון הכשר למהדרין ולהפסיק בהדרגה את השימוש בחמגשיות הסגורות, ובמקומן יסופקו ארוחות טריות ומגוונות בכשרות מהדרין כחלק ממערך ההזנה השוטף בבסיסים • לצורך המהלך הוקם מדור חדש בענף הכשרות של הרבנות הצבאית, שיפקח על המענה (צבא)קובי ישראל
תיעוד הדרמה: אזרח ישראלי נכנס בטעות לאזור רמאללה; כך הוא חולץ
לוחמי מג"ב עוטף ירושלים חילצו אזרח ישראלי שנכנס בשוגג לשטח A באזור רמאללה לאחר שטעה בדרכו | צפו בתיעוד (משטרה)קובי רוזן