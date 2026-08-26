גבר בן 60 נפצע באירוע אלימות בירושלים ופונה במצב בינוני

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נפצע בינוני בתקיפה בחפץ חד בקניון בבית שמש — חשוד נעצר
אירוע אלימות בין שני מעורבים בקניון בבית שמש הסתיים בפציעה בינונית של אחד מהם כתוצאה מתקיפה באמצעות חפץ חד. שוטרי תחנת בית שמש הגיעו למקום ועצרו את החשוד בתקיפה. נסיבות האירוע נבדקות.קובי רוזן
עצמאים? הבנקים יעשו הכל כדי שתדלגו על הכתבה הזו
אל תהיו פראיירים! בזמן שאתם משלמים ריביות מטורפות וכל שקל שנכנס נבלע מיד במינוס, אלפי בעלי עסקים כבר גילו את הפטנט שמעניק להם "אוויר לנשימה" - כסף פנוי, מחוץ לאובליגו הבנקאי, וב-0% ריבית. לא תקפצו על זה?נחמן שטרנהרץ
העשיר ביז'וטו כעס על ה'בן איש חי' - עד שהשר הוכיח לו שהרב צדק
היום, י"ג לחודש אלול, עם ישראל מציין את יום פטירתו של רבינו יוסף חיים זי"ע מבגדד המכונה הבן איש חי, על שם ספרו הקדוש | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד על דמותו (חסידים)ורד שאלתיאל
דחיפה מהגג או קפיצה למסקנות מוטעות? שמועות, לייקים והוצאת שם רע על מתים
הרב ד"ר ספי גלדצהלר העלה סרטון לרשת ובו קביעה כי אי-שם בשנת תרפ"ז התרחש "ניסיון התנקשות" בחייו של הראי"ה קוק זצ"ל | אך כאשר בודקים את העובדות מתגלה תמונה מטרידה על האופן שבו נכתבת היסטוריה בעידן הרשתות החברתיות | וכיצד הוא הגיב לסערה? (היסטוריה)ישראל שפירא
תינוק בן חצי שנה סבל מקוצר נשימה במשך שבועות - זה מה שהרופאים גילו
לאחר כחודש וחצי של שיעול, צפצופים, קוצר נשימה והקאות, הגיע התינוק לבית החולים הציבורי אסותא אשדוד | צילום חשף חבילת סיכות מהדק בוושט, שחלקן כבר ננעצו בדופן | בהליך מורכב שנמשך כשעה וחצי הצליח הצוות הרפואי להוציא את הסיכות אחת־אחת (בריאות)קובי אטינגר
סערה בגדוד רותם: לוחמים סירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית
שלושה לוחמים מגדוד רותם סירבו לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית, לטענתם בעקבות הנחיה שקיבלו מרבותיהם | כלל לוחמי המחלקה קיבלו 21 ימי ריתוק, ובצה"ל נשקלה האפשרות להדיח את שלושת הלוחמים מתפקידי לחימה (צבא)קובי ישראל
מנסור עבאס בערבית: "לא בחרנו ביהודיות המדינה - קיבלנו זאת כדי שלא ניפסל מהבחירות"
בנט ואיזנקוט יגנו? יו"ר רע"מ מנסור עבאס חשף בפוסט בערבית את עמדתו: "יהודיות המדינה היא עובדה קיימת שנכפתה עלינו. המפלגות הערביות נאלצו לקבל את הגדרת ישראל כמדינה יהודית כדי שלא ייפסלו מהתמודדות בבחירות" • בימין דורשים למנוע את התמודדותו לכנסת | התגובות לסערה הפוליטית (פוליטי)קובי ישראל
ניצחון ענק לטלי גוטליב בבית המשפט מול יאיר גולן
בית המשפט דחה את ערעורו של יאיר גולן נגד טלי גוטליב בשל חסינותה, אך מתח ביקורת חריפה על הפרסומים שקשרו אותו לפרשת הריגול (משפט)משה כהן