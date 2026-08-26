14 תינוקות נספו בשריפה קטלנית שפרצה בפגייה של בית החולים המרכזי באיסלאמאבד, בעקבות התפוצצות מזגן שהובילה להתלקחות מהירה של צינורות החמצן במקום | הורים נואשים ניסו לנפץ חלונות כדי להציל את ילדיהם והטיחו האשמות קשות על דלתות נעולות ועיכוב כוחות ההצלה | ראש הממשלה הורה על הדחתו המיידית של מזכיר הבריאות והקמת ועדת חקירה בדרג הגבוה ביותר (בעולם)

יוסי נכטיגל