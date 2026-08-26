מבזקים נוספים
דרמת סייבר במטה איזנקוט: תוכנות ריגול אותרו בטלפונים של הבכירים
סריקות סייבר יומיות חשפו חדירה למכשירי עובדים בכירים במטה הבחירות של גדי איזנקוט. המטה מסתמך על חברת אבטחה פרטית ולא על רשויות החוק | החלטה מפתיעה (פוליטי)יאיר טוקר
סקר: וינטר נכנס לכנסת – סמוטריץ' בחוץ | נחש ענק התגלה בעבודות תשתית • צפו
סקר דרמטי מציב את מפלגת וינטר בכנסת ומרסק את סמוטריץ' • נשיא העליון יצחק עמית באמירה שעוררה סערה • אסון בהימלאיה: מאות נעדרים בשיטפונות ענק • ארדואן משגר איום מרומז • יאיר נתניהו הוברח מארה"ב עקב איום התנקשות איראני • גילה גמליאל פנתה למשטרה בטענה לזיופים בפריימריז • וכמו תמיד התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
וינטר נכנס לכנסת – סמוטריץ' בחוץ | נחש ענק התגלה בעבודות תשתית • צפו
סקר דרמטי מציב את מפלגת וינטר בכנסת ומרסק את סמוטריץ' • נשיא העליון יצחק עמית באמירה שעוררה סערה • אסון בהימלאיה: מאות נעדרים בשיטפונות ענק • ארדואן משגר איום מרומז • יאיר נתניהו הוברח מארה"ב עקב איום התנקשות איראני • גילה גמליאל פנתה למשטרה בטענה לזיופים בפריימריז • וכמו תמיד התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
מעליב: העדכון שהדר מוכתר קיבלה מבן גביר על אפשרות שיבוצה ברשימה
השר לביטחון לאומי עדכן את הדר מוכתר שלא תשובץ ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הקרובה • המליץ לה ללמוד את עבודת הכנסת ולהגיע "בעתיד מוכנה יותר" (פוליטי)יוני גבאי
אסון נורא בפגייה: 14 תינוקות נספו בשריפה; ההורים ניסו לנפץ חלונות
14 תינוקות נספו בשריפה קטלנית שפרצה בפגייה של בית החולים המרכזי באיסלאמאבד, בעקבות התפוצצות מזגן שהובילה להתלקחות מהירה של צינורות החמצן במקום | הורים נואשים ניסו לנפץ חלונות כדי להציל את ילדיהם והטיחו האשמות קשות על דלתות נעולות ועיכוב כוחות ההצלה | ראש הממשלה הורה על הדחתו המיידית של מזכיר הבריאות והקמת ועדת חקירה בדרג הגבוה ביותר (בעולם)יוסי נכטיגל
דונלד טראמפ צייץ על איראן עם תמונה מעובדת: "המשימה הושלמה"
הנשיא האמריקני פרסם תמונה מעובדת המציגה אותו על רקע צבאי • לצד בוש הכיתוב "המשימה לא הושלמה" ולצד חמינאי "המשימה הושלמה 2026" | התייחסות היסטורית לנאום בוש המפורסם (בעולם)דניאל הרץ
ילד בן 8 נפגע מרכב בתל אביב ופונה במצב בינוני
ילד בן 8 נפגע מרכב בדרך שלמה בתל אביב יפו. האירוע התרחש הערב בשעה 18:55. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
מתקפת הסייבר חשפה: פריצת הענק מאיימת על תשתיות המים
פריצת ענק לחברת בקרים קטנה בארצות הברית חשפה כמעט תשע מאות אלף קבצים רגישים וטלטלה את שרשרת האספקה של מתקני המים, בזמן שה-FBI פותח בחקירה דחופה ומזהיר מפני ניצול המידע לתקיפות עתידיות (בעולם)דוד הכהן