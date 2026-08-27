משמר הגבול מקיים תרגיל מוכנות רחב היקף ברחבי הארץ

משרד האוצר אישר כי הקפיא את תשלומי הפרישה שהפצ"רית המודחת הייתה אמורה לקבל, לאחר שזו התלוננה על כך. גורמי מקצוע במשרד טוענים שהחלטת השר זמיר לשלול ממנה רק את ההגדלות שהרמטכ"ל העניק לה מעניקה תנאים מופלגים ובלתי סבירים, בשלב שבו לא ברור לאן מועדות פני ההליך הפלילי. זמיר זעם על ההחלטה.

כיכר השבת