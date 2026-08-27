רוכב אופנוע בן 45 נפצע קשה בתאונה בכביש 4 סמוך לצומת ברכיה

מבזקים נוספים
פינוי מתחם אונר"א הסתיים בירי חסר תקדים | תיעוד
כוחות משולבים אבטחו פינוי מתחם אונר"א • מטח אבנים מגג המבנה סיכן את הלוחמים | ירי חי מדויק הותיר 5 פצועים (משטרה)קובי אטינגר
ביזו אותך, השפילו אותך - ושתקת? זה עיקר התשובה לפני ראש השנה
אנחנו צריכים - לבטל את עצמנו ממש! להבין שהיחיד ששולט בכל העולם הוא רק - בורא עולם! אנחנו כלום ושום דבר בעולם הזה. ואיך קשה לומר את זה... מיד עולה התנגדות פנימית, האגו קופץ ואומר:אני כלום? שום דבר? בטוח? קשה לקבל את האמת הזאת | מאמר תשובה מיוחד מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)ורד שאלתיאל
שר הביטחון לרמטכ"ל: לפעול מיד נגד הפרקליטה המודחת
שר הביטחון ישראל כץ דורש מראש המטה הכללי לנקוט צעדים נוקשים לשלילת זכויותיה של הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת יפעת תומר ירושלמי, ומותח ביקורת חריפה על גרירת הרגליים של המערכת המשפטית האזרחית, בטענה שיש למצות מיידית את הדין עמה (צבא וביטחון)ב. ניסני
סעודות עם ה'בית ישראל' ושידוך הרבי מסלונים: גילויים מרתקים של הפוסק
האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ הגיע למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך בחדרו שבישיבתו הרמה בבית שמש להתברך בברכת השנים | במהלך המפגש המרומם הועלו זכרונות מרתקים משנות קדם, שידוכי הגדולים והקשר ההדוק עם האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור זי"ע | צפו (חרדים)חיים רוזנבוים
משמר הגבול מקיים תרגיל מוכנות רחב היקף ברחבי הארץ
משמר הגבול מקיים כעת תרגיל מוכנות לחירום רחב היקף ברחבי הארץ ובשטחי יהודה ושומרון, בהנחיית מפקד מג"ב. במהלך השעות הקרובות צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון וחירום בצירים מרכזיים ובאזורים שונים.קובי רוזן
ירושת הזהב בסאטמר | 302 חפצי קודש בשווי 3 מיליון דולר יחולקו למשפחה
כלי כסף וזהב בשווי מיליוני דולרים יחולקו באחדות בין שבעת ילדיו של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל | לאחר שחפצי הקודש וכתבי היד חולקו בין הבנים בלבד, הפעם יחולקו כלי הכסף והזהב גם בין החתנים (חסידים)חיים רוזנבוים
מצור וחניקה | למרות איומי טהרן, ארה"ב מרחיבה את המצור הימי; ומזהירה ספינות איראניות בחופים
על פי דיווחים דרמטיים שעולים מערוצי אופוזיציה, הצי האמריקאי מרחיב את המצור הימי האגרסיבי ומונע כעת גם תנועה פנימית של כלי שיט בתוך המים הטריטוריאליים והחופים של המדינה, במהלך שנועד למוטט סופית את כלכלת משטר הטרור בטהראן (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
משרד הבריאות מסיר אזהרת רחצה בחוף קריית חיים
משרד הבריאות הודיע על הסרת אזהרת הרחצה בחוף קריית חיים, לאחר שהתקבלו תוצאות תקינות של איכות מי הים. בחוף בת גלים בחיפה אזהרת הרחצה נשארת בתוקף עד להודעה חדשה, בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות. הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד.יוסי נכטיגל