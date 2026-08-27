מבזקים נוספים
נראה הוזלה בכיס? התוכנית לביטוח מטענים נגד סיכוני מלחמה וטרור תופעל מחדש
החשבת הכללית מעדכנת על הפעלה מחדש של תוכנית הביטוח • התוכנית ביטחה עד כה מטענים בהיקף של מעלה ממיליארד דולר | מענה לעומסים בשוק הפרטי (כלכלה בארץ)בני סולומון
נעצר חשוד בהצתת שריפת הענק במגרש רכבים בחברון
משטרת ישראל עצרה חשוד בן 66 בהצתת השריפה שהשתוללה בסוף השבוע במגרש כלי רכב באזור התעשייה קריית ארבע. השריפה נמשכה כ-16 שעות וגרמה לנזק משמעותי. חוקר שריפות קבע כי מדובר בהצתה מכוונת - החשוד הדליק צמחייה בשטח הפתוח והאש התפשטה למגרש. החשוד, עובד לשעבר במקום, זוהה בתיעוד כשהוא נוטל מצת וניירות טישו ומתהלך בקרבת מוקדי האש. הרקע למעשה פלילי בעקבות הפסקת עבודתו. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו.קובי רוזן
נגד הרמטכ"ל | ״כל עוד אני שר האוצר, אבלום בגופי את ההטבות המופלגות שרוצים להעניק לה"
הרמטכ"ל מגן על החלטתו בעניין הפצ"רית המודחת וטען להגנתו כי קופת צה"ל ריקה, אך הוא עוסק רק בביטחון ישראל; "לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו" • במערכת הפוליטית מיהרו לתקוף את הבקשה החריגה של זמיר וטענו כי מדובר ב"דמי שתיקה לפצ"רית שפשעה" | הפרטים (צבא וביטחון)דוד הכהן
"הבינה המלאכותית לא תחליף את הלימודים" | איש מערך הדיגיטל הלאומי בריאיון
ראש מחלקת בינה מלאכותית במערך הדיגיטל הלאומי מזהיר מפני הרחבת פערים בראיון לפרויקט 'כיכר השבת' על בינה מלאכותית • הוא מספר מה הוא למד ממתמטיקאי סיני על "תרבות המחלוקות לשם שמיים" שהפכה את ישראל למוצלחת | האזינו (טכנולוגיה)נריה סעדיה
תיעד את הטיסה - וראה את אחיו ואשתו מתרסקים
הטייס והנוסעת המריאו לטיסה קצרה - דקות לאחר מכן האיש שתיעד צפה בהתרסקות של אחיו ואשתו (חדשות בעולם)דני שפיץ
השריר שמתאמן לבד: החוקר שיסגור את חדרי הכושר לנצח
מה אם בעתיד לא יהיה צורך להרים משקולות, לרוץ על הליכון או אפילו לצאת מהבית כדי לקבל חלק מהיתרונות של פעילות גופנית? למדענים בסין יש את התשובה (חדשות בעולם)דני שפיץ
הרמטכ"ל התייחס לפרשת הפצ"רית והגיב: "הקופה שלנו ריקה" | השר סמוטריץ': 'אבלום בגופי; ככה פשוט'
הרמטכ"ל מגן על החלטתו בעניין הפצ"רית המודחת וטען להגנתו כי קופת צה"ל ריקה, אך הוא עוסק רק בביטחון ישראל; "לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו" • במערכת הפוליטית מיהרו לתקוף את הבקשה החריגה של זמיר וטענו כי מדובר ב"דמי שתיקה לפצ"רית שפשעה" | הפרטים (צבא וביטחון)דוד הכהן
פועל בן 56 נפצע בינוני ממסור דיסק בעבודות שיפוצים באופקים
פועל בן 56 נפצע הבוקר באורח בינוני ממסור דיסק במהלך עבודות שיפוצים באופקים. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 09:42. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה עם חבלה בבטן.קובי רוזן