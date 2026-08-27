התיירים תיעדו: זינקה על המכונית ותלשה את הפגוש

מבזקים נוספים
איראן בלחץ: כך יכולה טהרן לנקום בסנקציות של טראמפ - והאיום הדרמטי החדש
הכלכלה האיראנית סופגת מכה קשה בעקבות איומיו האחרונים של הנשיא טראמפ והסגר המתמשך במצר הורמוז | בימים האחרונים הגבירו בכירי המשטר את איומיהם כלפי ארה"ב והמערב - אלו האופציות העומדות כעת בפני איראן (חדשות)כיכר השבת
נתניהו ממנה את הדר מוכתר לראש מטה הצעירים בקמפיין הליכוד
ראש הממשלה נתניהו החליט למנות את הדר מוכתר לראש מטה הצעירים בקמפיין הליכוד. מוכתר, בת 24, בעלת תואר שני במדעי המחשב, בוגרת יחידת 8200 ומובילת דעת קהל. "הדר תתרום רבות לקמפיין. בהצלחה הדר!" נכתב בהודעת המפלגה.כיכר השבת
חוליית חבלה בגבול? יחידת העילית תרגלה חטיפה
אוטובוס הוקף, חשודים נעצרו ומרגמות פתחו באש: כוחות הביטחון הרוסיים תרגלו תרחיש של חדירת חוליית חבלה לשטח מחוז לנינגרד (חדשות בעולם)דני שפיץ
כפסע ממוות: תיעודים מחרידים מזירת האסון הנורא בנפאל | מספר ההרוגים מזנק
קריסת קרחון מסיבית אמש בנפאל גרמה לשיטפון בזק קטלני באזור הגבול | לפי העדכון האחרון, 1,300 נעדרים, בהם מאות תיירים | מספר ההרוגים ממשיך לזנק משעה לשעה | "כפרים שלמים נעלמו" | תיעודים חדשים פורסמו ברשתות (בעולם)כיכר השבת
דרמטי וחסר תקדים: פוטין מאיים לתקוף בבריטניה בעקבות הסיוע לאוקראינה
מקורבתו של הנשיא פוטין, דוברת משרד החוץ הרוסי מזהירה מפני תקיפת מטרות צבאיות בריטיות באופן ישיר | המתיחות מגיעה לשיא לאחר ביקור ראש ממשלת בריטניה בקייב | פוטין: "תהיו מוכנים לספוג תגובת נגד" (בעולם)כיכר השבת
22 אלף איש, 150 טונות: הקרב האדום המבחיל בעולם
עשרות אלפי משתתפים הסתערו על הרחובות, והפכו בתוך שעה את העיירה הספרדית לים אדום | איך הפכה מריבה מקרית בת 81 שנה לאירוע בינלאומי? (חדשות בעולם)דני שפיץ
נראה הוזלה בכיס? התוכנית לביטוח מטענים נגד סיכוני מלחמה וטרור תופעל מחדש
החשבת הכללית מעדכנת על הפעלה מחדש של תוכנית הביטוח • התוכנית ביטחה עד כה מטענים בהיקף של מעלה ממיליארד דולר | מענה לעומסים בשוק הפרטי (כלכלה בארץ)בני סולומון
נעצר חשוד בהצתת שריפת הענק במגרש רכבים בחברון
משטרת ישראל עצרה חשוד בן 66 בהצתת השריפה שהשתוללה בסוף השבוע במגרש כלי רכב באזור התעשייה קריית ארבע. השריפה נמשכה כ-16 שעות וגרמה לנזק משמעותי. חוקר שריפות קבע כי מדובר בהצתה מכוונת - החשוד הדליק צמחייה בשטח הפתוח והאש התפשטה למגרש. החשוד, עובד לשעבר במקום, זוהה בתיעוד כשהוא נוטל מצת וניירות טישו ומתהלך בקרבת מוקדי האש. הרקע למעשה פלילי בעקבות הפסקת עבודתו. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו.קובי רוזן