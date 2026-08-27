שתי נשים כבר מתו, אחרים נזקקו לניתוח מוח דחוף לאחר שעלו על רכבת הרים אקסטרים קיצונית בקליפורניה | תחקיר מטלטל של CNN חושף את התקריות שהתרחשו פעם אחר פעם ברכבת ההרים המסוכנת, ויש גם כאלו שלא יצאו משם בחיים (בעולם)

כיכר השבת