רכבת המוות בקליפורניה: תחקיר מזעזע על אטרקציה מסוכנת במיוחד

מבזקים נוספים
מהפגישה בחדר ועד לעצרת הגדולה | תיעוד ענק מביקור הראשל"צ בבעלזא
הצלם דוד ארזני התלווה אמש לביקורו המיוחד של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בבעלזא, לשם הגיע לרגל עצרת הסליחות המרכזית עם אלפי נערים מתחזקים, ומגיש תיעוד מרהיב מהביקור בחדרו של האדמו"ר מבעלזא, ועד לעצרת הסליחות בהיכל ביהמ"ד הגדול, יחד עם הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק (חרדים)חיים רוזנבוים
דיווח: ברנהאם רוצה להטיל סנקציות על ישראל - אך חושש מנקמה של טראמפ
ראש הממשלה הבריטי החדש אנדי ברנהאם מעוניין להטיל סנקציות על ישראל ואיסור סחר עם התנחלויות, אולם חושש מהתגובה האמריקנית למהלך כזה | חברי פרלמנט הזהירו מצעדים קיצוניים אפשריים של ארה"ב נגד הממלכה אם זו תכריז על חבילת סנקציות נגד ההתנחלויות (חדשות)כיכר השבת
הולך רגל בן 65 נפצע בינוני מקורקינט חשמלי בקרית גת
הולך רגל בן 65 נפצע הצהריים באורח בינוני מרוכב קורקינט חשמלי ברחוב הנורית בקרית גת. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 13:41. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה עם חבלת ראש.קובי רוזן
ארה"ב מתכננת להקים בית דין היסטורי להחרמת נפט איראני
סוכנות בלומברג מדווחת כי משרד המשפטים האמריקאי נערך להפעיל מחדש מנגנון משפטי ימי שהיה רדום עשרות שנים - "בתי דין לשלל" מתקופת מלחמת האזרחים. המטרה: לייעל תפיסת מכליות נפט איראניות והכרזתן כשלל אמריקאי. איראן הגיבה באזהרה: "אם וושינגטון תשתמש במנגנון הזה, נגבה מחיר מקביל מהאינטרסים האמריקאים במפרץ".קובי אטינגר
חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון
במהלך הלילה שיגר חיזבאללה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טאהר בדרום לבנון. לוחמי צה"ל ירו והפילו רחפן אחד, ואבד מגע עם הרחפן השני. אין נפגעים לכוחות צה"ל. דובר צה"ל הודיע כי צה"ל פועל ויפעל בעוצמה מול ניסיונות חיזבאללה החוזרים לפגוע בכוחות.ב. ניסני
שמחה שלא תישכח; הרבי מזוטשקא השיא את בן זקוניו
מאות חסידים ועל צבאם אדמו"רים ורבנים נעלים ומכובדים נהרו השבוע לשמחת נישואי בן זקוניו של האדמו"ר מזוטשקא |ברגעי השיא של השמחה, לפני מעמד ה'מצווה טאנץ', עורר האדמו"ר את החסידים בדברי התעוררות שזורים בחרוזים נפלאים | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)חיים רוזנבוים
בעקבות הפרסום ב'כיכר': עיריית בני ברק מבטלת את פיטורי הסייעות
פרסום ראשון: בעקבות הפרסום ב׳כיכר השבת׳ על הסערה סביב מתכונת העסקת הסייעות בבני ברק, בעירייה מבהירים כי המהלך שנבחן להעסקת סייעות במסגרות המופעלות על ידי רשתות ועמותות הוקפא בשלב זה | בעירייה מדגישים כי הסייעות הצמודות והרפואיות לתלמידים עם צרכים מיוחדים ימשיכו בעבודתן במתכונת הקבועה (חרדים)קובי ישראל
בעקבות הפרסום ב'כיכר': עיריית בני ברק מבטלת את פיטורי הסייעות
בעקבות הפרסום ב׳כיכר השבת׳ על הסערה סביב מתכונת העסקת הסייעות בבני ברק, בעירייה מבהירים כי המהלך שנבחן להעסקת סייעות במסגרות המופעלות על ידי רשתות ועמותות הוקפא בשלב זה | בעירייה מדגישים כי הסייעות הצמודות והרפואיות לתלמידים עם צרכים מיוחדים ימשיכו בעבודתן במתכונת הקבועה (חרדים)קובי ישראל