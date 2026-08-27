הוא נולד באריזונה, שירת כלוחם שריון ומקלען בארצות הברית, והגיע להילחם במלחמת העצמאות, כשהוא דוהר בג'יפ שעליו נכתב "ג'סי רוכב שנית" | ג'סי סלייד התאהב בנופי הנגב וגילה שהם מזכירים לו את טקסס - הוא נעלם עוד לפני שהגשים את חלומו להקים חוות בקר, אך ה"שיגעון" הוביל להקמתו של היישוב שכבש את ליבו של דוד בן-גוריון (מגזין כיכר)

דני שפיץ