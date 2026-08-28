נתקע בבור ואז הגיע הגל: עץ המנגו הציל את חייו של הפועל 

מחסן רזאאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, איים בראיון לרשת אלמנאר כי "איראן תשלח את בנימין נתניהו לגיהינום, ואנו נוכיח כי הטעויות הגדולות שעשה קירבו את קץ קיומה של הישות הציונית". רזאאי הוסיף כי אם יימשך המצור על איראן, היא תתקוף בעוצמה מלאה את האינטרסים האמריקאים. הוא הכחיש טענות על תכנון התנקשות בנשיא טראמפ ובבנו, וטען שמדובר ב"שקר גדול של נתניהו" שמטרתו להפחיד את הנשיא ולהשפיע על החלטותיו. בשבוע האחרון פורסמו סרטונים המזוהים עם איראן המדריכים כיצד להתנקש בבנו של טראמפ.

קובי אטינגר