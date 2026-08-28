נתקע בבור ואז הגיע הגל: עץ המנגו הציל את חייו של הפועל 

מבזקים נוספים
צעקות וידוי אבנים חשפו דירת מסתור: 9 שב"חים נעצרו בדרום תל אביב
צעקות מחשידות ויידוי אבנים הובילו ללוחמי מג"ב • 9 פלסטינים ללא היתר שהייה אותרו בדירה | פעילות אכיפה נמשכת (משטרה)דוד הכהן
מאחורי הקלעים של הביקור החשאי במוסקבה: אזהרת ראש ה-CIA לפוטין
ראש ה-CIA ג'ון רטקליף הגיע במפתיע למוסקבה והעביר אזהרה ישירה לקרמלין • מודיעין אמריקאי מצביע על חשש שרוסיה תנצל את המלחמה באיראן | דרמה גיאופוליטית (בעולם)כיכר השבת
הקופסאות, הפתקים וכלי הכסף: כך חולקה ירושת האדמו"ר מסאטמר זצ"ל בין משפחתו | כל הפרטים
כמה חודשים אחרי חלוקת ירושת חפצי הקודש של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל בין ארבעת בניו, הגיע תורם של כלי הכסף עתיקי הערך, ושוב התכנסו כלל נציגי היורשים בבית הנגיד ר' ליפא פרידמן במונסי שם ערכו יחדיו את ההגרלות על חפצי הקודש | כך זה עבד שלב אחר שלב, ומי זכה בערכה הראשונה? כל הרשימה והתיעודים כאן ב'כיכר' (חסידים)חיים רוזנבוים
אבל בירושלים; הלך לעולמו "הפויקער הירושלמי" הרה"ח ר' פסח קרישבסקי ז"ל
דמות ההוד והחסד הירושלמית ששימחה דורות של חתנים וכלות והפכה לחלק בלתי נפרד מהנוף העירוני, הרה"ח ר' פסח קרישבסקי ז"ל נפטר לבית עולמו בגיל 90 | המנוח ז"ל ניצל כנגד כל הסיכויים בפיגוע הדריסה הדרמטי במלכי ישראל, שיכל שניים מילדיו והמשיך להרנין לבבות מתוך אמונה יוקדת (דיין האמת)חיים רוזנבוים
תכננו פיגוע בהר הבית: שני תושבי הצפון נשבעו אמונים לארגון הטרור דאעש
קטין בן 16 ובגיר בן 19 נעצרו לאחר שנשבעו אמונים לדאעש • תכננו לפגוע בכוחות ביטחון בהר הבית ובבסיס צבאי בצפון | כתבי אישום יוגשו הבוקר (משטרה)דוד הכהן
מלך נורבגיה האראלד החמישי הלך לעולמו בגיל 89 | זה יורש העצר
המלך האראלד החמישי, שכיהן 35 שנה, הלך לעולמו בגיל 89 • בנו הנסיך הוקון הפך למלך החדש | פרטי חייו ומותו (בעולם)יוסי נכטיגל
ילד בן 3 נפצע בינוני בנפילה מגובה בקריית גת
ילד כבן 3 נפצע הבוקר באורח בינוני בנפילה מגובה של כ-3 מטר בקריית גת. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 08:53. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים ברזילי עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
בכיר איראני מאיים: נשלח את נתניהו לגיהינום ונתקוף אינטרסים אמריקאים
מחסן רזאאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, איים בראיון לרשת אלמנאר כי "איראן תשלח את בנימין נתניהו לגיהינום, ואנו נוכיח כי הטעויות הגדולות שעשה קירבו את קץ קיומה של הישות הציונית". רזאאי הוסיף כי אם יימשך המצור על איראן, היא תתקוף בעוצמה מלאה את האינטרסים האמריקאים. הוא הכחיש טענות על תכנון התנקשות בנשיא טראמפ ובבנו, וטען שמדובר ב"שקר גדול של נתניהו" שמטרתו להפחיד את הנשיא ולהשפיע על החלטותיו. בשבוע האחרון פורסמו סרטונים המזוהים עם איראן המדריכים כיצד להתנקש בבנו של טראמפ.קובי אטינגר