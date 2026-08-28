מבזקים נוספים
מלך נורבגיה האראלד החמישי הלך לעולמו בגיל 89 | זה יורש העצר
המלך האראלד החמישי, שכיהן 35 שנה, הלך לעולמו בגיל 89 • בנו הנסיך הוקון הפך למלך החדש | פרטי חייו ומותו (בעולם)יוסי נכטיגל
ילד בן 3 נפצע בינוני בנפילה מגובה בקריית גת
ילד כבן 3 נפצע הבוקר באורח בינוני בנפילה מגובה של כ-3 מטר בקריית גת. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 08:53. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים ברזילי עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
בכיר איראני מאיים: נשלח את נתניהו לגיהינום ונתקוף אינטרסים אמריקאים
מחסן רזאאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, איים בראיון לרשת אלמנאר כי "איראן תשלח את בנימין נתניהו לגיהינום, ואנו נוכיח כי הטעויות הגדולות שעשה קירבו את קץ קיומה של הישות הציונית". רזאאי הוסיף כי אם יימשך המצור על איראן, היא תתקוף בעוצמה מלאה את האינטרסים האמריקאים. הוא הכחיש טענות על תכנון התנקשות בנשיא טראמפ ובבנו, וטען שמדובר ב"שקר גדול של נתניהו" שמטרתו להפחיד את הנשיא ולהשפיע על החלטותיו. בשבוע האחרון פורסמו סרטונים המזוהים עם איראן המדריכים כיצד להתנקש בבנו של טראמפ.קובי אטינגר
נעצר חשוד שדרס את בנו הקטין בסוס ונמלט
שוטרי מחוז ירושלים עצרו תושב סילוואן שלפי החשד רכב על סוס, דרס את בנו הקטין ונמלט מהמקום. השוטרים איתרו את החשוד במזרח ירושלים בעת שניסה להימלט, ולאחר מרדף רגלי קצר עצרו אותו. החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה. גורם מהשירות הווטרינרי הוזמן למקום לצורך טיפול בסוס.קובי רוזן
נתקע בבור ואז הגיע הגל: עץ המנגו הציל את חייו של הפועל
פועל נפאלי נסחף בשיטפון הבזק הקטלני • נאחז בעץ מנגו ושרד • לפחות 95 הרוגים ומאות נעדרים באסון (בעולם)כיכר השבת
מצבור נשק ענק נתפס בכפר כנא: קדח מאולתר ו-M16 | תיעוד מהרחפן
שוטרי המחוז הצפוני פשטו על מבנה חקלאי בכפר כנא • במהלך החיפוש נתפסו קדח מאולתר, נשק M-16, מחסניות ותחמושת רבה | שני תושבים נעצרו ומעצרם הוארך (משטרה)דוד הכהן
"סמוטריץ' מרחיק מצביעים חרדים; נזק אלקטורלי": השיחה בין נתניהו לבן גביר, וסקרי העומק נחשפים
ראש הממשלה פנה לשר הביטחון הלאומי בדרישה להתחבר עם הציונות הדתית • בן גביר הציג סקרי עומק המעידים על פגיעה במנדטים | אחרי שהתברר שאין סיכוי לאיחוד עם וינטר, החל הלחץ התקשורתי הפומבי, בניסיון למנוע שריפת קולות (פוליטי)יוני גבאי
גבר נרצח בשדרות ירושלים ביפו - נקבע מותו בבית החולים
גבר כבן 30 נפצע באורח אנוש בשדרות ירושלים ביפו • צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה ממושכות אך נקבע מותו בבית החולים | המשטרה פתחה בחקירה נרחבת (משטרה)דוד הכהן