מבזקים נוספים
ילד בן 8 נפל מהקומה הרביעית בבני ברק | מצבו קשה
ילד כבן 8 נפל הבוקר מגובה של כ-12 מטרים ברחוב עמק יזרעאל בבני ברק | הוא נחבל בראשו ופונה כשהוא מחוסר הכרה ובמצב קשה לבית החולים | התפללו (חדשות)קובי רוזן
בחודש הרחמים; האדמו"ר מערלוי עלה למירון והרעיד את המערה
לרגל חודש הרחמים והסליחות, הגיע האדמו"ר מערלוי לאתרא קדישא מירון יחד עם בחורי החסידות לתפילת רבים ליד ציון התנא האלוקי רשב"י | האדמו"ר התפלל תפילת מנחה וירד לפני התיבה לאמירת פרקי תהילים. לאחר התפילה ערך טיש 'לחיים' בחצר המערה, כאשר הבחורים מזמרים מניגוני מירון הידועים | בהמשך נשא האדמו"ר אמרות קודש והתעוררות לקראת הימים הנוראים, ולאחר תפילת ערבית שב למעון קודשו בירושלים (חסידים)חיים רוזנבוים
שני אחים שנעדרו והקפיצו מאות מתנדבים - אותרו ישנים מתחת לעץ
צמד אחים כבני 3 ו-7 המתגוררים באחד מישובי המוצה האזורית גוש עציון, יצאו מביתם בשעת ערב מאוחרת ואבדו עקבותיהם | מאות מתנדבים הוקפצו לחפש אחריהם עד שהם אותרו ישנים מתחת לעץ (משטרה)קובי רוזן
קוף מסוג גנון ירוק הוחזק בכלוב בניגוד לחוק | כך הוא חולץ
שוטרי תחנת העיירות, בשיתוף לוחמי מג"ב ויחידת בח"מ דרום, איתרו קוף במהלך פעילות מבצעית - הקוף חולץ והועבר לטיפול במקלט הקופים הישראלי (חדשות)כיכר השבת
בלתי נתפס: 13 מכוניות הושמדו בפיצוץ והאישה ניצלה
סרטון מאוקראינה חושף את הרגע שבו כטב"ם מתפוצץ במגרש חניה – ואישה שעמדה במרחק אפסי ניצלה בנס (חדשות בעולם)דני שפיץ
לקראת הימים הנוראים | האדמו"ר מסערט ויז'ניץ הגיע לביתר, כולם נהרו להתברך
לקראת ימי הרחמים והסליחות פקד האדמו"ר מסערט ויז'ניץ את העיר ביתר, שם קיבל את קהל עדתו לעצה ולברכה | כמו כן נצפו רבני העיר וראשיה לצד אישי ציבור בכירים שבאו להתברך | בהמשך ערך האדמו"ר 'חלאקה' לבנו של הרב נפתלי ברמן, מחשובי עסקני החסידות (חסידים)חיים רוזנבוים
7 הרוגים בתקיפה ישראלית במערב עיר עזה
פלסטינים מדווחים על 7 הרוגים בתקיפת בניין ליד צומת המסעדה התאילנדית במערב עיר עזה. לפי הנזק לבניין מדובר בסיכול ממוקד.קובי אטינגר
ילד בן 7 נפל מקומה רביעית בבני ברק — מצבו קשה
ילד בן 7 נפצע קשה לאחר שנפל מקומה רביעית (כ-12 מטרים) ברחוב עמק יזרעאל בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשהוא מחוסר הכרה ובמצב קשה עם חבלה קשה בראש.קובי רוזן