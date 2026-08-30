לקראת ימי הרחמים והסליחות פקד האדמו"ר מסערט ויז'ניץ את העיר ביתר, שם קיבל את קהל עדתו לעצה ולברכה | כמו כן נצפו רבני העיר וראשיה לצד אישי ציבור בכירים שבאו להתברך | בהמשך ערך האדמו"ר 'חלאקה' לבנו של הרב נפתלי ברמן, מחשובי עסקני החסידות (חסידים)

חיים רוזנבוים