הנהגים היו בהלם: כנופיית שודדים שדדה משאית נוסעת

הרב יצחק יוסף תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואמר: "המרשעת - המשוגעת - הזו מתעסקת עם מרן? הקב״ה יכלה אותה, זה לא יעבור בשתיקה, ה' יעזור שהיא תקבל את המכה שלה".

כיכר השבת