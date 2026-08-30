הנהגים היו בהלם: כנופיית שודדים שדדה משאית נוסעת

מבזקים נוספים
שש דקות וניתוח מוח: שתי נשים נפגעו באותו מתקן שעשועים
מתקן שמגיע למהירות של כ־122 קמ״ש מעלה חשד כי לאורך השנים נקשר המתקן לעשרות תלונות ופגיעות מוח קשות, כולל שני מקרי מוות (חדשות בעולם)דני שפיץ
מסירות נפש עד הרגע האחרון; ראש הישיבה שפתח את 'זמן אלול' - הסתלק לבית עולמו
הבוקר נפטר נפטר לבית עולמו הגאון רבי אליקום פרידמן זצ"ל, ראש ישיבת 'באר החיים' במודיעין עילית ומחשובי תלמידיו של הגרא"י סולובייצ'יק זצ"ל • למרות ייסוריו הקשים, יצא בפתח 'זמן אלול' מבית החולים כדי למסור את שיעור הפתיחה בישיבה • הותיר אחריו משפחה מרוממת ושתי בנות בביתו • מסע הלוויה יצא בצהריים מביתו בירושלים (דיין האמת)חיים רוזנבוים
הרב יצחק יוסף תקף את היועצת המשפטית: "המשוגעת הזו מתעסקת עם מרן?"
הרב יצחק יוסף תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואמר: "המרשעת - המשוגעת - הזו מתעסקת עם מרן? הקב״ה יכלה אותה, זה לא יעבור בשתיקה, ה' יעזור שהיא תקבל את המכה שלה".כיכר השבת
734 הרוגים בנפאל: מניין הקורבנות ממשיך לזנק • 2,500 נעדרים
רשות האסונות בנפאל עדכנה: 734 הרוגים בשיטפונות • כ-2,500 נעדרים | המשבר ההומניטרי מחמיר (בעולם)יוסי נכטיגל
"איך אפשר להחליט שמרן לא ראוי לכבוד?": הרבנית יהודית יוסף שוברת שתיקה
כלתו של מרן הרב עובדיה יוסף מגיבה לביטול ההילולה • "מרן היה של כולם - ספרדים, אשכנזים, חרדים וחילונים" | "אי אפשר לבטל מורשת" (חרדים)ישי כהן
רוכב אופנוע בן 35 נפצע בינוני בתאונה באשדוד
רוכב אופנוע כבן 35 נפגע הבוקר (05:48) מרכב ברחוב חיים משה שפירא באשדוד. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא באשדוד במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בגב ובגפיים.קובי רוזן
שני פצועים באירוע אלימות ברהט — אחד במצב קשה
שני גברים נפצעו באירוע אלימות ברהט. גבר כבן 26 נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים סורוקה לאחר שקיבל טיפול ראשוני הכולל חבישות ועצירת דימומים. בנוסף, נער כבן 13 נפצע באורח קל וקיבל סיוע רפואי במקום.קובי רוזן
טרגדיה בכביש החוף: אישה נהרגה בתאונה שרשרת קטלנית | 5 פצועים נוספים
4 כלי רכב התנגשו בכביש החוף • אישה כבת 50 נהרגה במקום, גבר כבן 60 פונה במצב קשה | 5 פצועים נוספים במצב קל (בארץ)קובי רוזן