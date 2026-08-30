מבזקים נוספים
'העדה החרדית' קוראת למחאה נגד גיוס חרדים; המשטרה נערכת לעימותים
יום גיוס לחרדים המיועדים למסלולי הלחימה בצה"ל מתקיים היום בבקו"ם בתל השומר, במקביל למחאה שבה צפויים להשתתף מפגינים נגד גיוס החרדים • ברקע מערכת הבחירות, פוליטיקאים צפויים להגיע בניסיון לרכב על התמיכה בגיוס • המשטרה נערכת לעימותים במקום (חדשות)קובי ישראל
"כל יהודי בודד שווה יותר ממנו": האדמו"ר מסאטמר חשף - למה הסכים להיפגש עם הנשיא טראמפ
האדמו"ר מסאטמר חשף בפני תלמידי המתיבתא ב'קרית יואל' את את הסיבה שהכריעה לקבל את ההזמנה לבית הלבן להיפגש עם הנשיא טראמפ • "כשמברכים 'שלא עשנו גוי' צריך לכוון על הנשיא", אמר • ומה הרבי דרש מהבחורים? השיחה המלאה (חסידים)חיים רוזנבוים
הרבי ממנהטן; האדמו"ר הישיש מקאמרנא זצ"ל הסתלק לבית עולמו
מארה"ב מגיעה הידיעה על הסתלקותו בשיבה טובה של האדמו"ר הרה"צ רבי יהושע סאפרין זצ"ל מקאמרנא-מנהטן, נכד בעל ה'היכל הברכה' • המנוח זצ"ל נודע כנדיב דגול של מוסדות גור וכמי ששיפץ את בית המדרש המפורסם של החסידות ברחוב מלכי ישראל בירושלים • מסע הלוויה יצא בבורו פארק - וארונו יועלה לקבורה בארץ הקודש (דיין האמת)חיים רוזנבוים
שש דקות וניתוח מוח: שתי נשים נפגעו באותו מתקן שעשועים
מתקן שמגיע למהירות של כ־122 קמ״ש מעלה חשד כי לאורך השנים נקשר המתקן לעשרות תלונות ופגיעות מוח קשות, כולל שני מקרי מוות (חדשות בעולם)דני שפיץ
מסירות נפש עד הרגע האחרון; ראש הישיבה שפתח את 'זמן אלול' - הסתלק לבית עולמו
הבוקר נפטר נפטר לבית עולמו הגאון רבי אליקום פרידמן זצ"ל, ראש ישיבת 'באר החיים' במודיעין עילית ומחשובי תלמידיו של הגרא"י סולובייצ'יק זצ"ל • למרות ייסוריו הקשים, יצא בפתח 'זמן אלול' מבית החולים כדי למסור את שיעור הפתיחה בישיבה • הותיר אחריו משפחה מרוממת ושתי בנות בביתו • מסע הלוויה יצא בצהריים מביתו בירושלים (דיין האמת)חיים רוזנבוים
הנהגים היו בהלם: כנופיית שודדים שדדה משאית נוסעת
הם נצמדו למשאית, פתחו את הדלת במהלך הנסיעה ונעלמו עם הסחורה (חדשות בעולם)דני שפיץ
הרב יצחק יוסף תקף את היועצת המשפטית: "המשוגעת הזו מתעסקת עם מרן?"
הרב יצחק יוסף תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואמר: "המרשעת - המשוגעת - הזו מתעסקת עם מרן? הקב״ה יכלה אותה, זה לא יעבור בשתיקה, ה' יעזור שהיא תקבל את המכה שלה".כיכר השבת
734 הרוגים בנפאל: מניין הקורבנות ממשיך לזנק • 2,500 נעדרים
רשות האסונות בנפאל עדכנה: 734 הרוגים בשיטפונות • כ-2,500 נעדרים | המשבר ההומניטרי מחמיר (בעולם)יוסי נכטיגל