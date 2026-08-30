מבזקים נוספים
בלתי נתפס: 13 מכוניות הושמדו בפיצוץ והאישה ניצלה
סרטון מאוקראינה חושף את הרגע שבו כטב"ם מתפוצץ במגרש חניה – ואישה שעמדה במרחק אפסי ניצלה בנס (חדשות בעולם)דני שפיץ
לקראת הימים הנוראים | האדמו"ר מסערט ויז'ניץ הגיע לביתר, כולם נהרו להתברך
לקראת ימי הרחמים והסליחות פקד האדמו"ר מסערט ויז'ניץ את העיר ביתר, שם קיבל את קהל עדתו לעצה ולברכה | כמו כן נצפו רבני העיר וראשיה לצד אישי ציבור בכירים שבאו להתברך | בהמשך ערך האדמו"ר 'חלאקה' לבנו של הרב נפתלי ברמן, מחשובי עסקני החסידות (חסידים)חיים רוזנבוים
7 הרוגים בתקיפה ישראלית במערב עיר עזה
פלסטינים מדווחים על 7 הרוגים בתקיפת בניין ליד צומת המסעדה התאילנדית במערב עיר עזה. לפי הנזק לבניין מדובר בסיכול ממוקד.קובי אטינגר
ילד בן 7 נפל מקומה רביעית בבני ברק — מצבו קשה
ילד בן 7 נפצע קשה לאחר שנפל מקומה רביעית (כ-12 מטרים) ברחוב עמק יזרעאל בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשהוא מחוסר הכרה ובמצב קשה עם חבלה קשה בראש.קובי רוזן
צה"ל חיסל מפקד נוח'בה שהשתתף בטבח ה-7 באוקטובר
צה"ל תקף אתמול במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה וחיסל את עבד אלפתאח אבו-אלעיש, מפקד נוח'בה בחמאס שפשט לישראל בטבח ה-7 באוקטובר. באותה תקיפה חוסל גם ראיד עאדל מחמד עליאן, פעיל בחמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל בטווח הזמן המיידי ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.ב. ניסני
80 שלדים: חשפו תגלית תת-ימית וציידי האוצרות בדרך
שתי צוללות גרמניות שנעלמו במלחמת העולם השנייה אותרו מול חופי פולין כעת הרשויות חוששות משודדי אוצרות שינסו לבזוז את השרידים (חדשות בעולם)דני שפיץ
'העדה החרדית' קוראת למחאה נגד גיוס חרדים; המשטרה נערכת לעימותים
יום גיוס לחרדים המיועדים למסלולי הלחימה בצה"ל מתקיים היום בבקו"ם בתל השומר, במקביל למחאה שבה צפויים להשתתף מפגינים נגד גיוס החרדים • ברקע מערכת הבחירות, פוליטיקאים צפויים להגיע בניסיון לרכב על התמיכה בגיוס • המשטרה נערכת לעימותים במקום (חדשות)קובי ישראל
הרבי ממנהטן; האדמו"ר הישיש מקאמרנא זצ"ל הסתלק לבית עולמו
מארה"ב מגיעה הידיעה על הסתלקותו בשיבה טובה של האדמו"ר הרה"צ רבי יהושע סאפרין זצ"ל מקאמרנא-מנהטן, נכד בעל ה'היכל הברכה' • המנוח זצ"ל נודע כנדיב דגול של מוסדות גור וכמי ששיפץ את בית המדרש המפורסם של החסידות ברחוב מלכי ישראל בירושלים • מסע הלוויה יצא בבורו פארק - וארונו יועלה לקבורה בארץ הקודש (דיין האמת)חיים רוזנבוים