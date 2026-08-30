צה"ל חיסל מפקד נוח'בה שהשתתף בטבח ה-7 באוקטובר

האדמו"ר מסאטמר חשף בפני תלמידי המתיבתא ב'קרית יואל' את את הסיבה שהכריעה לקבל את ההזמנה לבית הלבן להיפגש עם הנשיא טראמפ • "כשמברכים 'שלא עשנו גוי' צריך לכוון על הנשיא", אמר • ומה הרבי דרש מהבחורים? השיחה המלאה (חסידים)

חיים רוזנבוים