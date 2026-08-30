צה"ל חיסל מפקד נוח'בה שהשתתף בטבח ה-7 באוקטובר

מבזקים נוספים
7 הרוגים בתקיפה ישראלית במערב עיר עזה
פלסטינים מדווחים על 7 הרוגים בתקיפת בניין ליד צומת המסעדה התאילנדית במערב עיר עזה. לפי הנזק לבניין מדובר בסיכול ממוקד.קובי אטינגר
ילד בן 7 נפל מקומה רביעית בבני ברק — מצבו קשה
ילד בן 7 נפצע קשה לאחר שנפל מקומה רביעית (כ-12 מטרים) ברחוב עמק יזרעאל בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשהוא מחוסר הכרה ובמצב קשה עם חבלה קשה בראש.קובי רוזן
80 שלדים: חשפו תגלית תת-ימית וציידי האוצרות בדרך
שתי צוללות גרמניות שנעלמו במלחמת העולם השנייה אותרו מול חופי פולין כעת הרשויות חוששות משודדי אוצרות שינסו לבזוז את השרידים (חדשות בעולם)דני שפיץ
'העדה החרדית' קוראת למחאה נגד גיוס חרדים; המשטרה נערכת לעימותים
יום גיוס לחרדים המיועדים למסלולי הלחימה בצה"ל מתקיים היום בבקו"ם בתל השומר, במקביל למחאה שבה צפויים להשתתף מפגינים נגד גיוס החרדים • ברקע מערכת הבחירות, פוליטיקאים צפויים להגיע בניסיון לרכב על התמיכה בגיוס • המשטרה נערכת לעימותים במקום (חדשות)קובי ישראל
"כל יהודי בודד שווה יותר ממנו": האדמו"ר מסאטמר חשף - למה הסכים להיפגש עם הנשיא טראמפ
האדמו"ר מסאטמר חשף בפני תלמידי המתיבתא ב'קרית יואל' את את הסיבה שהכריעה לקבל את ההזמנה לבית הלבן להיפגש עם הנשיא טראמפ • "כשמברכים 'שלא עשנו גוי' צריך לכוון על הנשיא", אמר • ומה הרבי דרש מהבחורים? השיחה המלאה (חסידים)חיים רוזנבוים
הרבי ממנהטן; האדמו"ר הישיש מקאמרנא זצ"ל הסתלק לבית עולמו
מארה"ב מגיעה הידיעה על הסתלקותו בשיבה טובה של האדמו"ר הרה"צ רבי יהושע סאפרין זצ"ל מקאמרנא-מנהטן, נכד בעל ה'היכל הברכה' • המנוח זצ"ל נודע כנדיב דגול של מוסדות גור וכמי ששיפץ את בית המדרש המפורסם של החסידות ברחוב מלכי ישראל בירושלים • מסע הלוויה יצא בבורו פארק - וארונו יועלה לקבורה בארץ הקודש (דיין האמת)חיים רוזנבוים
פשט לישראל ב-7 באוקטובר, קידם מתווה טרור - וחוסל | צפו בתיעוד
צה"ל חיסל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר וקידם מתווי טרור בטווח הזמן המיידי | צפו בחיסול (צבא)ב. ניסני
שש דקות וניתוח מוח: שתי נשים נפגעו באותו מתקן שעשועים
מתקן שמגיע למהירות של כ־122 קמ״ש מעלה חשד כי לאורך השנים נקשר המתקן לעשרות תלונות ופגיעות מוח קשות, כולל שני מקרי מוות (חדשות בעולם)דני שפיץ