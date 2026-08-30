איראן נחנקת: עורק החיים המרכזי הפסיק לעבוד

תמונות חדשות מנמל שאהיד רג'אאי בדרום איראן מציגות מראה חריג במיוחד: אחד ממרכזי הסחר החשובים במדינה נראה כמעט נטוש, עם מנופי ענק שעומדים ללא פעילות, שטחי מכולות ריקים וכמעט ללא ספינות ומשאיות באזור הנמל.

שאהיד רג'אאי, הסמוך לבנדר עבאס ולמצר הורמוז, נחשב לשער הימי המרכזי של איראן. לפי נתונים שפורסמו בעבר, הנמל מטפל בחלק עצום מתנועת המכולות במדינה ומהווה צינור מרכזי לייבוא חומרי גלם, מכונות, מוצרי צריכה וסחורות, לצד יצוא איראני.

התמונות האחרונות מצביעות על שינוי דרמטי. במקום פעילות מסחרית רצופה, נראים רציפים שוממים יחסית, מנופים שאינם עובדים ותנועה דלה של כלי רכב וספינות.

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המראות מגיעים על רקע משבר חריף בתנועת הספנות באזור. גם במצר הורמוז נרשמה ירידה משמעותית בתנועת כלי השיט, כאשר בסוף אוגוסט נרשמו רק כ־10 מעברי כלי שיט מסחריים ביום, לעומת ממוצע נע של כ־15, ובתקופות קודמות נרשמה ירידה חדה אף יותר.

המשמעות עבור איראן עשויה להיות רחבה. כאשר הנמל המרכזי לייבוא ולייצוא מאט בצורה משמעותית, הפגיעה אינה מסתכמת בספינות שעוגנות פחות. היא עלולה להגיע במהירות אל שרשראות האספקה, היבואנים, התעשייה והצרכנים בתוך המדינה.

במקביל, מדינות באזור כבר נערכות למציאות שבה השיבושים במצר הורמוז נמשכים. מדינות המפרץ מקדמות נתיבי יצוא חלופיים, הרחבת נמלים ותשתיות שמטרתן להפחית את התלות במצר האסטרטגי.