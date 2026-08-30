 דלג לתוכן הראשי
נטוש לגמרי

איראן נחנקת: עורק החיים המרכזי הפסיק לעבוד

הנמל הימי המרכזי של איראן, נראה כמעט נטוש: מעט מאוד ספינות ומשאיות, מנופים שאינם פועלים ושטחים שבהם כמעט לא נותרו מכולות - והלחץ האמריקני על איראן (חדשות בעולם)

1תגובות
בית קברות של מנופים: הנמל הגדול באיראן עצר מלכת (צילום: מסך)

תמונות חדשות מנמל שאהיד רג'אאי בדרום איראן מציגות מראה חריג במיוחד: אחד ממרכזי הסחר החשובים במדינה נראה כמעט נטוש, עם מנופי ענק שעומדים ללא פעילות, שטחי מכולות ריקים וכמעט ללא ספינות ומשאיות באזור הנמל.

שאהיד רג'אאי, הסמוך לבנדר עבאס ולמצר הורמוז, נחשב לשער הימי המרכזי של איראן. לפי נתונים שפורסמו בעבר, הנמל מטפל בחלק עצום מתנועת המכולות במדינה ומהווה צינור מרכזי לייבוא חומרי גלם, מכונות, מוצרי צריכה וסחורות, לצד יצוא איראני.

בית קברות של מנופים: הנמל הגדול באיראן עצר מלכת
בית קברות של מנופים: הנמל הגדול באיראן עצר מלכת (צילום: רשתות חברתיות )

התמונות האחרונות מצביעות על שינוי דרמטי. במקום פעילות מסחרית רצופה, נראים רציפים שוממים יחסית, מנופים שאינם עובדים ותנועה דלה של כלי רכב וספינות.

המראות מגיעים על רקע משבר חריף בתנועת הספנות באזור. גם במצר הורמוז נרשמה ירידה משמעותית בתנועת כלי השיט, כאשר בסוף אוגוסט נרשמו רק כ־10 מעברי כלי שיט מסחריים ביום, לעומת ממוצע נע של כ־15, ובתקופות קודמות נרשמה ירידה חדה אף יותר.

המשמעות עבור איראן עשויה להיות רחבה. כאשר הנמל המרכזי לייבוא ולייצוא מאט בצורה משמעותית, הפגיעה אינה מסתכמת בספינות שעוגנות פחות. היא עלולה להגיע במהירות אל שרשראות האספקה, היבואנים, התעשייה והצרכנים בתוך המדינה.

במקביל, מדינות באזור כבר נערכות למציאות שבה השיבושים במצר הורמוז נמשכים. מדינות המפרץ מקדמות נתיבי יצוא חלופיים, הרחבת נמלים ותשתיות שמטרתן להפחית את התלות במצר האסטרטגי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אבל הפרשנים אמרו שאיראן ניצחה, והרוויחה המון כסף בנסכם רק כי ביבי לא חושב קדימה ויצא להלחם סתם. בטוח התמונות מהנמל מהונדסות
אשרי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר