ילד בן 7 נפל מקומה רביעית בבני ברק — מצבו קשה

צה"ל תקף אתמול במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה וחיסל את עבד אלפתאח אבו-אלעיש, מפקד נוח'בה בחמאס שפשט לישראל בטבח ה-7 באוקטובר. באותה תקיפה חוסל גם ראיד עאדל מחמד עליאן, פעיל בחמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל בטווח הזמן המיידי ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

ב. ניסני