מבזקים נוספים
קטין בן 15 נעצר בעיר העתיקה לאחר שתועד בועט בחתולים | תיעוד מזוויע
תצפיתני מבט 2000 זיהו את האירוע של ההתעללות בבעלי החיים בזמן אמת • שוטרים ולוחמי מג"ב איתרו את החשוד בן ה-15 | שוחרר למעצר בית (חדשות בארץ)דניאל הרץ
איראן נחנקת: עורק החיים המרכזי הפסיק לעבוד
הנמל הימי המרכזי של איראן, נראה כמעט נטוש: מעט מאוד ספינות ומשאיות, מנופים שאינם פועלים ושטחים שבהם כמעט לא נותרו מכולות - והלחץ האמריקני על איראן (חדשות בעולם)דני שפיץ
דרמה לילית: המשטרה העירה את אחד הזמרים הישראלים המוכרים ביותר - להציל חיים
בתל אביב דווח הלילה על ניסיון למקרה אובדנות • השוטרים הבינו לאחר השיחה, כי רק שיחה עם הזמר תציל אותו - והוא הוקפץ מהמיטה וניהל עמו שיחה גורלית (חדשות בארץ)יאיר טוקר
שני מטוסים כמעט התנגשו באצטדיון ענקי דחוס באוהדים
שני מטוסי נוסעים של חברת איירלינק חלפו בטיסה נמוכה במיוחד מעל אצטדיון דחוס בעשרות אלפי אוהדים (חדשות בעולם)דני שפיץ
ברגע האחרון: בת 80 עם דמנציה ניצלה לאחר שאותרה אצלה גומייה ענקית לשיער
מטופלת דמנטית במחלקה הגריאטרית החלה להשתנק • רופאים שלפו גומייה באורך 15 ס"מ שחסמה 80% מנתיב האוויר | חייה ניצלו בנס בדקה ה-90 (חדשות בריאות)בני סולומון
בהתערבות שב"כ, מג"ב ויחידות מיוחדות: כך אותרו אקדחים בגבול המזרחי
כוחות משולבים ערכו מארב מבצעי בגבול המזרחי • חשוד חמוש בסכין נורה בניסיון מעצר ונמלט | 7 אקדחים שנועדו להברחה נתפסו במקום (משטרה)קובי רוזן
רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף כמעט מדינה שלמה
תיעוד חדש, שאומת על ידי הניו יורק טיימס: מטיילים שמעו רעש פיצוח עוצמתי, ותוך רגעים ההר התרסק | מאחורי התמונות הדרמטיות מסתתר האסון שכבר גבה מאות קורבנות והותיר אלפים נעדרים (חדשות בעולם)דני שפיץ
ברמת בית שמש ד'; רבי אלימלך עורר את חסידי ספינקא לקראת ראש השנה
לרגל ימי הרחמים והרצון, מסר המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שיחת חיזוק בהיכל ביהמ"ד 'חקל יצחק' דחסידי ספינקא ברמה ד' בבית שמש, בראשות האדמו"ר מספינקא בית שמש (חסידים)חיים רוזנבוים